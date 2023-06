Los candidatos a la alcaldía por el PP y el PSPV de Xàtiva, Marcos Sanchis y Roger Cerdà, se han visto las caras este martes por la mañana en el juzgado en el acto de conciliación que ambos han mantenido tras la denuncia presentada por el alcalde en funciones contra el líder de los populares durante la campaña electoral.

El PP de Xàtiva denunció ante la Junta Electoral la difusión de unos vídeos en los que aparecía Cerdà haciendo balance de su gestión en el perfil del propio alcalde. Según los populares, se estaba haciendo uso de medios públicos para promocionar los logros del equipo de gobierno socialista. Sanchis también acusó al PSPV de utilizar fondos municipales para financiar la grabación de esas publicaciones aprovechando un contrato del consistorio.

En un primer momento, la Junta Electoral de Zona de Xàtiva pidió la retirada de los vídeos, pero la agrupación socialista recurrió y la Junta Electoral Provincial le dio la razón, rechazando que dichas publicaciones infringieran la normativa electoral o que se hubieran destinado fondos públicos a sufragarlas.

La propia productora encargada de la filmación de vídeos para el ayuntamiento salió al paso para desmentir las afirmaciones vertidas por el PP.

Acuerdo entre los dos candidatos

A la vista de las pruebas aportadas por el PSPV y de lo resuelto por la Junta Electoral, tanto Roger Cerdà como Marcos Sanchis han llegado a un acuerdo en virtud del cual este último reconoce que los vídeos publicados en las redes sociales del alcalde en funciones no estaban vinculados con ninguna actividad de los podres públicos y no se habían financiado con fondos municipales, sino que se habían difundido únicamente en un perfil "particular y privado" de Roger Cerdà y al margen del contrato del consistorio con una productora.

Según expone el acta del acto de conciliación que se ha celebrado en el juzgado de instrucción nº4 de Xàtiva, Sanchis se compromete a publicar en las redes sociales y medios de comunicación esta precisión. Los socialistas acusaron durante la campaña al PP de "mentir malintencionadamente".