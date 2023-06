El resultado de las elecciones municipales del 28M ha allanado el camino a Roger Cerdà para erigirse en el nuevo diputado provincial del PSPV por la circunscripción de Xàtiva, que abarca un total de 47 municipios de la Costera, la Canal, la Vall d'Albaida y la Ribera Alta.

El PP y el PSPV se reparten los dos diputados que le corresponden a este partido judicial. El alcalde de Gavarda y presidente provincial de los populares, Vicente Mompó, ha ocupado en los últimos años el acta reservada a esta formación. Un puesto desde el que intenta convencer a Ens Uneix para que le entregue la presidencia de la Diputación de Valencia.

En el otro bloque, Roger Cerdà se perfila como diputado socialista en la corporación provincial. Sustituiría en el puesto a Pilar Sarrión, con la que se disputó el acta hace cuatro años. Aunque el alcalde de Xàtiva (ahora en funciones) ya se postuló en 2019 y fue propuesto por la ejecutiva del PSPV de la Costera-Canal (que lideraba) para asumir dicha responsabilidad, el aparato provincial del partido que en aquel momento capitaneaba Mercedes Caballero (de la facción de José Luis Ábalos) designó a la entonces alcaldesa de Anna, que en el último mandato ha sido portavoz del PSPV y diputada de Bienestar Social en la diputación. Sarrión ha caído derrotada por el PP en su municipio en los últimos comicios locales.

Con los cambios en la estructura provincial de la formación que entregaron el mando a Carlos Fernández Bielsa y a los afines a Ximo Puig, Roger Cerdà es el favorito indiscutible para asumir la plaza de diputado

Con los cambios en la estructura provincial del PSPV que entregaron el mando a Carlos Fernández Bielsa y a los afines a Ximo Puig, Roger Cerdà es el favorito indiscutible para asumir la plaza de diputado. Aunque los socialistas han perdido dos concejales en Xàtiva, han conseguido una victoria por la mínima en las elecciones y Cerdà puede repetir como alcalde si llega a un acuerdo de gobierno con Xàtiva Unida (las negociaciones comenzaron este lunes) en un contexto en el que el PSPV ha dejado de ser la fuerza más votada en las municipales en la Costera y ha perdido la vara de mando en el segundo ayuntamiento más importante por tamaño de habitantes de la comarca, el de l'Alcúdia de Crespins.

El comité provincial del PSPV se reunirá este miércoles para elegir a sus representantes en la Diputación de Valencia. Antes, este martes hay convocada una reunión del comité comarcal socialista de la Costera-Canal en la que presumiblemente Cerdà será propuesto como diputado.

Natàlia Enguix repite como diputada por Ontinyent

Por la circunscripción de Ontinyent, Ens Uneix conserva el acta y Natàlia Enguix continuará como diputada, aunque todo apunta a que en esta legislatura pasará a formar a parte del gobierno de la diputación (hasta ahora había estado en la oposición), puesto que tiene la llave para su configuración. Su formación y su experiencia en el ámbito de la Igualdad apuntan a que esta podría ser un área idónea para desarrollar sus funciones, si bien todo está en al aire a la espera de las negociaciones formales.

En función del voto de Enguix, Roger Cerdà (amigo personal de Jorge Rodríguez) tendría responsabilidades o no en el futuro gobierno de la corporación provincial en caso de ser elegido diputado. Dos posibles escenarios muy diferentes entre sí: manejar un área de gestión en la entidad ofrece una proyección y una capacidad de influencia a los regidores de los ayuntamientos más allá de sus municipios, teniendo en cuenta el elevado presupuesto que maneja la diputación y la posibilidad de emprender proyectos de amplio calado.

En las Corts, las predicciones se han cumplido y la Costera y la Canal de Navarrés se han quedado sin ninguna representación en el parlamento autonómico, puesto que el resultado electoral no ha dado para que Xelo Angulo repita como diputada. Los que sí seguirán ocupando su escaño son los tres diputados de la Vall d'Albaida que ya cohabitaban el hemiciclo en la anterior legislatura: Rebeca Torró y Gabriela Bravo por el PSPV y Jesús Pla por Compromís. Los tres continuarán en las Corts pero con una diferencia sustancial: las dos primeras ya no serán conselleras y sus partidos no forman parte ya del gobierno autonómico.