Calor con camisa de lino y cocodrilo

Lo dijo un derecha extrema, convertido en extrema derecha: ¿a quien se le ocurre? ¿Quien en su sano juicio es capaz de convocar unas elecciones generales para el 23 de julio? ¿Acaso se pretende aniquilar de una vez por todas al pobre votante, cuando traspase las puertas de cualquier colegio electoral y el golpe de calor le sacuda en plena cara sin tiempo a la reacción? ¿Pretenden que de nuevo Xàtiva se convierta en noticia internacional? siendo la causante de miles de bajas que no resistieron ese sol abrasador que solo existe en la cazuela de una ciudad convertida en olla a presión y que compite con La Paz (Bolivia) para ver quien de las dos es más asfixiante. Quien de las dos cuece antes el huevo con unas gotitas de aceite encima de la piedra milenaria de sus raíces.

Pero, ¿cómo se puede convocar al del polo de lino y cocodrilo a sufrir esos calores mientras espera su turno en la urna de plástico transparente? Eso se hace con los de izquierda que no sufren ni el dolor ni las calamidades. Y por eso es seguro de que Bizcochito Sánchez ha convocado con toda la mala leche del mundo. Y ojo, eso será si las urnas no se derriten antes de tiempo.

Cuidado. La fecha del 23 de julio es un atentado a la integridad física (dice el de la extrema derecha) y en eso está Bizcochito provocando al personal, porque los guapos no pueden arriesgarse a sufrir en sus carnes el sudor que provoca el deber democrático del voto. Claro está: Bizcochito convoca elecciones sabedor de que sus enemigos políticos se quedarán en casa bajo el aire acondicionado. Ah, no, por favor. Lo que ocurrirá es que no habrá ni interventores, ni apoderados, ni presidentes, ni vocales, ni fuerzas de seguridad. Estarán todos en Benidorm. El Bali rebosará votantes por cada una de sus plantas, y los que no quepan, al Poseidón o al Don Pepe, cerquita de la arena.

Los de la izquierda no temen al sol, dice el de la derecha. Son proletarios y disfrutan viendo a Rambo gritando «no hay dolor» y por eso llenarán las urnas de votos. Pues mire usted (se pega la expresión del tipo del bigote), resulta que el calor es calor para todos por igual, y manifestar que hay que elegir entre votar e irse de vacaciones, es tan peregrino que se descalifica por si solo. Lo que ocurre es que hay vacaciones muy cualificadas en barcos que huelen a canutillo (y algo más) de aquellos que nos fumábamos las noches de luna llena en la juventud, y otras vacaciones de apenas unos días o quizás unas horas que forman parte del compromiso de cada uno de intentar convertir esta sociedad en algo más justo ante la llegada del interlocutor de la derecha extrema con sed de venganza y martillos que se cargan todo lo que hicieron sus antecesores en el cargo. Y seguir alimentando la mentira y la incoherencia en las manifestaciones ya resulta cansino y descalificable, pero al de la extrema le da igual la mentira y la vergüenza. No sabe lo que es. Tienen miedo a las urnas cuando ellos no ganan y pretendieron hablar de «pucherazo» antes de tiempo. Luego se pasó a un silencio sepulcral. ¿Les suena a Trump?

Si no fuese por el calor sería por alguna otra cuestión, pero ya está bien de sembrar dudas . Es difícil para quienes no tienen otras armas que la desfachatez. Y tal vez sería interesante recordar que la comunidad educativa se manifestó hace unos cuantos años protestando del terrible calor en las aulas durante el mes de mayo y pedían soluciones que llegaron en una brillante idea: enseñar a los niños a fabricar abanicos caseros con folios. Problema arreglado. Ahora le toca a la Junta Electoral Central copiarlo y repartir abanicos de esos de dos euretes a las puertas de los colegios electorales, para que el de la camisa de lino y cocodrilo combata su terrible calor antes de entrar a votar. Después ya hablamos del Bali.