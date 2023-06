Mañana jueves 8 de junio, a las 19:30 horas tendrá lugar en la Iglesia de Sant Francesc la misa del Corpus Christi. Posteriormente, a las 20:30 horas, el salón de actos de la Mancomunitat del Antiguo Hospital albergará el Pregón del Corpus a cargo de Alfonso Rovira, periodista y cronista oficial de Alzira. En este acto, además, también tendrá lugar un reconocimiento público a la figura de las primeras cosedoras y se presentarán oficialmente los nuevos trajes de los personajes bíblicos, los Cuatro Evangelistas.

El resto de actividades tendrán lugar el domingo 11 de junio. A las 10:30, en la Iglesia Colegial de Santa María La Seu, se celebrará la Misa Mayor del Corpus Christi, y a las 18h, desde la Iglesia de Sant Francesc, tendrá lugar la misa del Corpus Christi. También a las 18 horas se iniciará desde la plaza de la Seu la procesión cívica y seguidamente, a las 19 horas, será el turno de la procesión religiosa.

Documentada en el siglo XIV, la festividad del Corpus de Xàtiva es una de las más antiguas de la Comunidad Valenciana, y desde sus orígenes combina una parte cívica con la religiosa. A partir de la década de 1980 se produjo un proceso de recuperación de la procesión, en la cual participan alumnos y alumnas de las escuelas que se preparan durante semanas para las ejecuciones de las numerosas danzas. En la parte religiosa desfilan numerosos personajes de escenas bíblicas.

El cartel oficial del Corpus 2023 ha sido obra de la artista setabense Lola Ciges y se presentará oficialmente en el acto del Pregón del Corpus.

La celebrada procesión del Corpus en Xàtiva es una de las festividades que, de siglo en siglo, viene, cada año, a constituir una época que no pasa jamás desapercibida.

La capital de la Costera, bella siempre y animada, adquiere en este dia sagrado, un carácter de expansión, de alegría y de verdadera novedad. De todos los pueblos vecinos, afluyen gentes para admirar la luz de nuestro cielo, la riqueza de nuestros campos y la hermosura y abundancia de nuestras flores y respirar la brisa embalsamada que besa la frente de esta ciudad lo mismo en sus solemnidades religiosas, como en las grandes fiestas civicas.

Este año, el 11 de junio, el domingo de la sexagésima - 60 días de la celebración de la Pascua de Resurrección-. celebramos la que históricamente ha sido considerada como "Fiesta Grande" de la ciudad de Xàtiva.

Más allá del puro sentido católico, el Corpus es una muestra del espíritu festivo, simbólico, metafórico y religioso de la sociedad valenciana.

Su origen se sitúa en 1263, pero sería en 1355, en el siglo XIV, cuando el obispo de Valencia, Hugo de Fenollet, quien cinco años antes habia bautizado a San Vicente Ferrer, instauraría la procesión. El Corpus de Xàtiva llegaría a su máximo esplendor en los siglo, XVII y XVIII, cuando llega a asemejarse en grandiosidad al celebrado en Valencia. Sin embargo, a partir del siglo XIX la festividad entró en decadencia y es a partir de 1989 cuando se procede a su progresiva recuperación con la introducción de las danzas de Els cavallets y Els pastorets a cargo de niños de los dos colegios de la ciudad. En 1993, se incorporan nuevos bailes como el del Paloteig, els Arquets y la Magrana, así como los personajes biblicos como las Heroinas del Antiguo Testamento, los Evangelistas o Abraham e Isaac. Y al año siguiente, en 1994, se incorporó la dansa de la Moma, una de las más emblemáticas del Corpus, en la que se representa la lucha de la Virtud frente a los siete pecados capitales. En 1995 se unen al desfile las danzas del llauradors i els turcs, así como El Dragón que en el siglo XIII ya salía representando al demonio. Todas las danzas van amenizadas con dolçaina i tabalet de la colla La Socarrada.

En los años siguientes, se van introduciendo más elementos típicos de la fiesta hasta que en 1997 se crea la Associació d'Amics del Corpus y se recuperan els Cirialots que representan a 24 ancianos mencionados en el Apocalipsis. Precisamente de los Cirialots he formado parte durante 25 años, hasta que me he hecho "mayor y he tenido que abandonar el "puesto". De estos años atrás, recuerdo a muchos "cirialots" que ya nos dejaron como Manuel Casesnoves y otros que continúan participando como mi primo Marcos Soriano y otros amigos, como Francisco Perales, o mi compañero cronista de Xàtiva, Agusti Ventura, entre otros. Ya en 1998, se recuperan el Arca de la Alianza, el Raïmot y el Rey David junto a Betsabé. Ya en los últimos años, concretamente en 2019, la Muixaranga de Xàtiva se convirtió en la última incorporación al desfile civico-religioso.

Pero los "Cirialots", junto con la "Moma", son los iconos más representativos de la procesión. Estos personajes, tienen el privilegio de formar delante de la custodia portadora de Cristo Eucaristía. En sus inicios eran doce ancianos, ampliándose a 24 en 1456, que representan a reyes vestidos con bata blanca, peluca, barba y corona dorada, portando un gran cirio.

Tras ellos, la Custodia, que, según el historiador setabense, don Carlos Sarthou, fue obsequio del Papa, Alejandro VI. Está fabricada con la primera plata que trajeron de América los descubridores del "Nuevo Mundo". Acompañándola, desfila el clero setabense, presidido por el abad de la Colegiata, don José Canet, seguido de la Corporación Municipal, con el alcalde, y cerrando el cortejo una de las dos bandas de música con que cuenta esta ciudad.

Por tanto, convidamos a todos, vecinos y ciudadanos; habitantes de esta ciudad de Xàtiva y forasteros que deseen concurrir y participar en los actos religiosos, que por esta significada fiesta están programados, especialmente la solemne procesión.

Y hoy lo comunicamos públicamente, como antiguamente lo hacían nuestros antepasados.