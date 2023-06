El Club Bádminton Xàtiva logra una nueva medalla, en el Máster Autonómico Sub-13 y Sub-17. La deportista del club Andrea Orquín consiguió el bronce en el dobles femenino de la categoría sub-17, que jugó junto a Claudia Gallego, tras ceder en la semifinal ante Isabel Díaz y Claudia Teruel por 16-21 y 14-21. La pareja no tuvo un buen partido ante las murcianas y perdieron la opción de disputar la final, quedándose con el bronce. Andrea también disputó la prueba individual, donde realizó un muy buen torneo, clasificándose como primera de grupo y accediendo al cuadro final. En cuartos cayó ante Sara Llopis por 21-15 y 21-16 y la del CB Xàtiva quedó finalmente quinta del torneo.

El club de Xàtiva acudió al Máster Autonómico Sub-13 y Sub-17, celebrado el pasado sábado en El Campello,con seis deportistas. En Sub-13, Arnau Ballester y Adrià Meseguer, que siguen adaptándose al cambio de categoría, compitiend con deportistas de segundo año, no pudieron superar la fase de grupo en individual y dobles.

En Sub-17, en individual femenino también compitió, además de Andrea Orquín, Sarai Ramón, que quedó encuadrada en un complicado grupo y no pudo superar la fase previa. En individual masculino, Jesús Cimas logró dos victorias y una derrota con las que no pudo ser primero de grupo y acceder a la fase final. Ximo Torres también quedó segundo y no accedió al cuadro final.

En dobles masculino el Bádminton Xàtiva sufrió un revés por la baja de Marcos Cimas, por unas molestias en la rodilla, y la habitual pareja formada por los hermanos Marcos y Jesús Cimas no pudo participar. En dobles mixto, Ximo Torres y Sarai Ramón fueron segundos de su grupo.

El CB Xàtiva también participó en la 2ª Concentración preparatoria para el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Sub-15 y Sub-17, que tuvo lugar el pasado domingo en el Centro de Tecnificación Deportiva (CTD) de Alicante, donde se desplazaron Andrea Orquín, Martina Molina y Feliu Terol, acompañados por el técnico del club Javier Alcázar. En el entrenamiento participaron un total de 28 deportistas de la Comunitat Valenciana y estuvo dirigido por el técnico de la federación valenciana, FbadCV, Iván Gallardo. Se trabajaron conceptos técnicos y tácticos relacionados con las pruebas individuales y dobles, y se jugaron algunos partidos entre los deportistas.

Seleccionados para el Campeonato de España

Tras esta sesión de entrenamiento en Alicante, Gallardo confirmó el pasado lunes que los tres deportistas setabenses han sido seleccionados para formar parte de la selección valenciana en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Sub-15 y Sub-17 que se disputará del 22 al 25 de junio en Talavera de la Reina (Toledo). Andrea Orquín formará parte de la selección Sub-17 y Feliu Terol y Martina Molina de la Sub-15. Junto a ellos también participará el técnico del Bádminton Xàtiva Javier Alcázar, que formará parte del staff técnico, con Iván Gallardo, M.ª Jesús Almagro y Anna Feliu.

Próximas competiciones

El Club Bádminton Xàtiva disputará del 9 a 11 de junio el torneo internacional Iberdrola Spanish Junior International U19, que reunirá en El Campello a 150 deportistas de 16 nacionalidades. Entre ellos estarán Vicent Molina y Andrea Orquín, que debuta en un torneo de estas características, mientras que Vicent repite. Andrea competirá en individual y dobles femeninos, en este último caso con Claudia Gallego, del CB Infante de Murcia, y en dobles mixto, con Vicent Molina. Éste también competirá en la prueba individual.

Por otra parte, el pasado miércoles se celebró el Campeonato de Clausura de la Escuela Deportiva Municipal de Bádminton de Xàtiva, en el pabellón Francisco Ballester de Xàtiva. Participaron los deportistas de la EDM Bádminton Xàtiva y como invitados participaron jugadores del CB Xàtiva, CB Enguera y del Colegio Cervantes de Canals.