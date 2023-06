Los resultados electorales del 28M han reconfigurado el mapa político en Novetlé. El PSPV ha vuelto a ser la formación política más votada y apenas ha perdido cuatro votos respecto a los comicios de 2019. Sin embargo, se ha dejado en el camino un concejal. Compromís, por su parte, ha sido el partido con peor evolución respecto a las anteriores elecciones municipales —con 43 apoyos menos— aunque mantiene los tres representantes en la pequeña localidad de la Costera.

La realidad es que mayoría socialista se rompe con la irrupción de José Fernando Arévalo Marco, un banderillero de Moncada sin ascendencia en el pueblo que anunció su candidatura por el Partido Popular hace semanas. El candidato del PP ha contado con un total de 79 respaldos, lo que le valdrá para tomar posesión del acta de concejal en el acto de investidura del 17 de junio.

Los representantes de PSPV y Compromís ya han mantenido un primer encuentro para definir un posible acuerdo de gobierno. Todo apunta a un reparto temporal de la alcaldía.

Alternar la alcaldía

Rafael Vila es el actual alcalde en funciones. El portavoz socialista confirmó ayer a Levante-EMV que ya ha mantenido una primera reunión con la representante de Compromís. Sobre la mesa se encuentra la opción de alternar la alcaldía, aunque no se han cerrado los plazos. «Nuestra idea es pactar con ellos. Hemos hablado de la posibilidad de llegar a un acuerdo para ser una coalición. Los detalles no están cerrados aún», apuntó. Vila sí se mostró sorprendido por el hecho de que el PP haya sacado un concejal en la localidad: «Es una persona de Moncada, no tiene ascendencia alguna en el pueblo y ha obtenido 79 votos. Es un poco sorprendente y es algo que sí ha tenido influencia, ya que nos ha quitado un concejal respecto a 2019».

Consultado sobre si también ha mantenido algún contacto en el PP, explicó que llamará al candidato popular «por deferencia»: «Le comunicaremos la hora del acto de constitución del pleno del día 17. Esperamos tener cerrado el acuerdo con Compromís ya para poder informarle también».

Anna Mateu lideró la lista de Compromís en Novetlé el pasado 28M. Consultada por este diario, comentó que sí ha participado en una primera reunión con el PSPV: «Aún no hay nada cerrado, la cita sirvió para acercar posturas. Quedamos en que hablaríamos con los miembros de la listas para coordinar un nuevo encuentro. Hemos de llegar a un acuerdo favorable para las dos partes. Si finalmente no nos entendiéramos no sabemos lo que pasaría, ya que gobernar en minoría sería difícil». Sobre la pérdida de votos respecto a 2019, Mateu comentó que «el candidato del PP se ha reunido con algunos vecinos y habrá convencido a los votantes de derechas. También le han ayudado los resultados autonómicos, al final es la decisión del pueblo. La gente ha dejado claro que no quería mayorías absolutas en Novetlé».

José Fernando Arévalo Marco es el candidato popular. Ayer explicó que sus intenciones pasan por trabajar desde la oposición: «Nadie me ha llamado, si lo hacen les atenderé. Ya avisé que si salía elegido iba a tomar posesión del acta e ir a los plenos». Preguntado por el hecho de que 79 residentes le hayan votado, expresó que son los resultados de su campana: «Me reuní con los vecinos y les escuché. Tengo la impresión de que había una parte del pueblo que se siente silenciada. He conocido a mucha gente, he hecho la labor que me tocaba hacer. Además, me preparé el debate y lo gané».