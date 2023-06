Un nuevo episodio que ilustra la fractura reinante en el PSPV de Aielo de Malferit. El salón de pleno del Ayuntamiento de la localidad de la Vall d’Albaida acogió el pasado míercoles un pleno exprés para oficializar la dimisión de los dos tenientes de alcalde que anunciaron públicamente su decisión a dos semanas de las elecciones municipales del 28M.

El encuentro comenzó a una hora inusual —las doce del mediodía— de un miércoles. Y, según apuntan algunos testimonios, duró menos de lo previsto.

Eric Nadal, concejal de Cultura, Sanidad, Igualdad y Bienestar Social es uno de los representantes municipales que dimitió. Él si pudo hacer uso del turno de palabra, aunque no le dejaron acabar su alocución. Ayer atendió a Levante-EMV y explicó lo sucedido: «Se trataba de un pleno extraordinario. Lo tuvimos que pedir de forma expresa, ya que tenía que haber sido convocado la semana anterior y el alcalde no quiso firmar la convocatoria. No nos dio la posibilidad de hablar, de explicarnos, como se merecía la gente que había entre el público y los concejales de los otros partidos que sí vinieron. Un miércoles a las 12 todos tenemos trabajo e hicieron un esfuerzo para venir».

Los acontecimientos se precipitaron cuando entró la Policía Local: «Me quedaba un minuto para acabar de leer lo que había escrito, apenas tres párrafos. Creemos que el alcalde llamó a la Policía Local varias veces y pidió que nos desalojaran. Fue una comportamiento vergonzoso, estábamos en un sitio público, para más inri en la casa del pueblo», comentó Nadal. «Incluso el policía local estaba sorprendido, era algo que nadie esperaba. Lo ocurrido muestra una actitud poco respetuosa con la gente que estaba allí, una situación nada grata. No puede definirse como un comportamiento democrático, la verdad».

Araceli Belda, portavoz y regidora de Educación, Fiestas y Turismo, también presentó su dimisión. Como no le permitieron hablar, acabó dando explicaciones a pié de calle:«Fue una situación insólita, fuimos al pleno para reafirmar la dimisión presentada el 12 de mayo. Y no nos dio opción de hablar y explicar los motivos. El alcalde en funciones abandonó el pleno dándolo por finalizado y luego vino la policía». «Todos mostramos el rechazo a esta actitud, estábamos la casa del pueblo, tenemos derechos. La gente que acudió sí nos arropó, fue algo muy emotivo».

Belda refrendó que la situación en el seno del PSPV era insostenible: «Había una clara una falta de confianza mutua después de una situación externa que se traspasó al ayuntamiento». A su vez, explicó que le faltan por cobrar unos 2.000 euros por una dedicación no reconocida: «Trabajo de maestra y pedí una reducción de jornada para estar más horas en el Ayuntamiento. Todo dependía de que el alcalde firmara y no lo ha hecho. No creo que lo cobre. Lo habría hecho igual, pero es injusto».