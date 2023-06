La futbolista de Xàtiva Àngela Sanchis, la primera jugadora setabense en jugar en Primera División, no seguirá con el Valencia CF Femenino la próxima temporada. Angy finaliza contrato el próximo 30 de junio de 2023 y no continuará con el club valenciano, según ha comunicado la misma entidad. Angy Sanchis es una de las ocho jugadoras que no seguirán con el Valencia CF la próxima temporada, según ha informado el club “che”. Además de Angy, las futbolistas Bea Beltrán, Paula Guerrero, María Jiménez, Anna Torrodà y Linda Bakker acaban contrato este junio y no renuevan con el club. Además, Cosette Morché e Iina Salmi, que acaban contrato en junio de 2024, han llegado a un acuerdo con el Valencia CF Femenino para rescindir el contrato ahora y no continuar la próxima temporada. El Valencia CF Femenino ha agradecido a estas futbolistas “su dedicación, profesionalidad y valencianismo” y les desea “lo mejor en su futuro deportivo y pesonal. Gràcies per tot, gràcies per tant”, expresan.

Àngela Sanchis ha desarrollado gran parte de su vida futbolística con el Valencia CF, del ahora se desvincula, y ha expresado su agradecimiento al club y a la afición. A través de sus redes sociales, Angy ha mostrado su gratitud al Valencia CF “por apostar por mi”, a la afición “por estar siempre y levantarnos en cada aliento”; y a su familia y amigos, “por estar sobre todo en mis días malos”. También publica una carta de despedida y de agradecimiento, que acaba con un “gracias a los que habéis estado. Por cada mirada, sonrisa y abrazo de gol. Con lágrimas en los ojos, el corazón encogido y lleno, me despido de mi segunda casa. Gracias. I amunt sempre”, concluye. Àngela Sanchis es una futbolista de referencia para muchas chicas que juegan al fútbol en Xàtiva, por los logros conseguidos y por ser la primera futbolista setabense en llegar a la Primera División Femenina. El club Ciutat de Xàtiva CFB, en el que militó Angy en los primeros años de su etapa de formación, organizó el pasado 1 de mayo el I Torneig de Futbol Femení Angy Sanchis Micó, y que reunió a 11 equipos de fútbol 8 y fútbol 11 en un evento disputado en los campos del Paquito Coloma de Xàtiva.