Dos denuncias registradas, otra en camino y una investigación abierta por parte de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. La residencia Colisée-La Saleta de Ontinyent está en el punto de mira después de que varias familias hayan comenzado a articular un frente judicial común para que se diriman responsabilidades por los presuntos casos de desatención y mal trato de los que aseguran que han sido víctimas sus parientes en el complejo.

Amparo Amo acompaña en el hospital de Ontinyent a su padre dependiente, en estado grave después de sufrir una caída de su silla de ruedas en la sala común de la residencia que le ha provocado un edema faringítico y la rotura de una vertebra. "Está al borde de la muerte y no es la primera vez que cae", apunta su hija.

"Mi padre está al borde de la muerte por una caída: estuvo media hora pidiendo ayuda para que lo sentaran bien antes de golpearse", sostiene Amparo Amo

Amparo cuestiona que su padre se golpeara de frente como le indicaron en la residencia por la ausencia de moratones en las rodillas y porque la herida la tiene en la parte de la cabeza que no puede mover por un ictus que lo dejó en situación de dependencia. Según su relato, antes de caerse este permaneció un buen rato pidiendo ayuda para que lo sentaran correctamente en un espacio del complejo en el que tendría que haber personal de guardia cuidando de los usuarios. También indica que la alimentación de su padre era muy deficiente.

Amo ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Alzira y ha planteado sendas quejas ante la Conselleria de Igualdad y el Defensor del Pueblo. Todos sus escritos incorporan otros casos que se habrían dado en la residencia para que se investiguen, como la muerte de una usuaria que se precipitó por una ventana de la sala de arriba hace tres semanas, las lesiones de otros mayores y los problemas con la comida. "Hacemos un llamamiento para que los familiares que tienen parientes que han muerto tras sufrir caídas o que han pasado malas experiencias se sumen a la denuncia", incide Amparo.

El jueves, como avanzó À Punt, se presentó otra denuncia en el juzgado de Ontinyent por desatención a una residente, que murió a finales de enero, y este lunes está previsto que se interponga una tercera denuncia a cargo de otra familiar.

De momento, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y está pendiente de la actuación de la Inspección a raíz de la queja de Amparo y de otro escrito de protesta sobre el funcionamiento interno de la residencia que llegó en mayo a la dirección territorial. Desde la residencia se ponen a disposición de la justicia y aseguran que están investigando los hechos.

El malestar por el trato que reciben los usuarios no solo ha sido verbalizado por las familias. Una extrabajadora que estuvo ejerciendo como auxiliar de enfermería en el centro ha hecho público en las redes sociales su experiencia. "Que se actúe ya, yo tuve la gran desgracia de trabajar allí y es increíble", mantiene A.S. Según esta antigua empleada, la comida en el centro "es escasa y está en malas condiciones: las mismas auxiliares girábamos cara del malo olor", indica.

"He visto como una usuaria, mejor digamos cliente, con una mano se ha empujado ella solita hasta la lavandería, sitio de los trabajadores, pidiendo su cojín, y pasar una auxiliar y chillando y decirle que no hay cojín", continúa en su publicación. "Las personas que están en la planta superior no cenan, las tienen horas y horas solas y a la hora de ir al baño pueden esperar horas, porque no tienen grúas suficientes", afirma.

"Los mismos clientes son los que te tienen que decir 'yo sin azúcar' o 'yo sin lactosa' y las dietas para diabéticos son iguales que las normales. No te dejan empatizar, estar con ellos y mimarlos: todo deprisa y con muy mala uva. Es muy frustrante lo que pasa en la residencia de los horrores", sentencia la A.S.

Amparo se mantenía ayer junto a su padre en el hospital a la espera de que le dieran el alta, tras descartarse una operación. Ha pedido que lo trasladen a otra residencia para que no tenga que volver al mismo lugar, pero le indican que no hay plazas disponibles. "La denuncia no es por una indemnización, sino para que no le pase a más gente. Ya no es por mi padre: les debemos un respeto a las personas que nos han engendrado", observa.