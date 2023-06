La Direcció de Qualitat i Educació Ambiental de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha aprobado el informe ambiental para la modificación de la autorización ambiental integrada (AAI) de una empresa textil de Albaida, que podrá, con ello, ampliar su producción en 5 toneladas. Así, la mercantil Wintex SA, que se dedica a la tintura, aprestos y acabados, tanto de hilos como tejidos para el sector textil, pasará de una producción de 20 t/día, que ya tenía autorizadas, a las 25 t/día permitidas con la modificación de la AAI, señala la resolución de la administración autonómica. La firma, ubicada en el polígono industrial La Pedrera de Albaida, cerca de la localidad de Atzeneta, ya contaba con la autorización ambiental desde 2009, que ahora se modificará para ampliar su capacidad productiva.

Una mayor producción textil que llegará con la implantación de una nueva sección de tela laminada, según detalla la resolución de la conselleria. La actividad de la empresa se amplía con la instalación de dos nuevas máquinas de laminado automáticas, así como la ampliación de la línea de tintado, que incorporará un tren de lavado en continuo y un secadero de conos de alta presión para la sección de hilo.

Esta ampliación de la producción también conllevará un incremento significativo en la producción de residuos peligrosos y no peligrosos, así como emisiones a la atmósfera. Además, la nueva sección de laminado comportará un aumento en el consumo de productos químicos (unas 100 t/año de colas o adhesivos para la unión y 3.5 t/año de productos limpiadores de maquinaria), para lo que la empresa llevará a cabo una serie de medidas para paliar este impacto ambiental.

La empresa textil dispone de una estación depuradora, EDAR, en el mismo polígono, que trata las aguas residuales industriales y sanitarias. La instalación consiste en un filtro autolimpiante que elimina los primeros residuos sólidos, y una balsa de oxigenación de 2.300 metros cúbicos. Con la ampliación del proceso productivo se modificará el proceso de depuración, cambiando la parrilla de aireadores de oxigenación (se instalarán 30 parrillas de oxigenación), lo que, según el proyecto de la empresa, mejorará el rendimiento de eliminación de materia orgánica de las aguas y supondrá una mayor eficiencia energética. Además, se pondrá en marcha una balsa de decantación de partículas de 500 metros cúbicos, ya implantada en la fábrica pero que estaba sin uso. Los lodos decantados son retirados periódicamente por un gestor autorizado, aseguran. También se llevará a cabo una dosificación automática de productos químicos en la línea de tintado y tren de lavado.

La conselleria recalca que el aumento de la capacidad productiva en 5 toneladas no “superaría el umbral establecido”, por lo que se enmarca en la legalidad. Sobre el incremento de emisiones atmosféricas y en la generación de residuos -aumentarán en 151,67 t/año los residuos no peligrosos y 10,98 t/año los peligrosos-, la conselleria exige que todos los residuos, incluidos los lodos de la EDAR y los producidos en los baños de tratamiento que no son tratables en la depuradora, “serán trasladados por un gestor autorizado”. Y la empresa realizará un plan de autocontrol del vertido y seguimiento del funcionamiento de la depuradora cumpliendo con las ordenanzas de vertido municipales. Respecto a los productos químicos, “se almacenarán cumpliendo los requisitos establecidos”. La empresa, con el nuevo equipamiento de la nueva línea de laminado y la ampliación de la línea de tintado, segregará los residuos según su tipología, habilitando un punto limpio de impermeabilizado para los residuos peligrosos.

Además, se exige que se tendrán que realizar controles externos a cargo de una entidad colaboradora en materia de calidad ambiental. Y cada cinco años o cuando se implemente una modificación susceptible de cambios, se tendrán que hacer auditorías acústicas en la instalación. La conselleria concluye que el proyecto de ampliación de la producción “no tendrá efectos adversos significativos sobre el medio ambiente” y da luz verde al informe de impacto ambiental.