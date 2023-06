No sé si será la penúltima columna de esta temporada. El primer motivo es que no tengo cosas que contarles, y sin contenido de poco se puede escribir. Oficialmente, al menos hasta el momento de ponerme a escribir, nada. Todo parece «indicar», sin que haya habido ninguna declaración oficial, que hay negociaciones entre aquellos que han mostrado interés en gestionar el club, lo que parece asegurar la continuidad, pero al parecer, como los años anteriores: empezando tarde, sin claridad y perdiendo cada vez más aficionados. ¡Pero no pasa nada!

El segundo motivo es que el Olímpic B, que nos ha animado e ilusionado en las últimas semanas, ha dado por concluida la temporada, una temporada brillante en la que solo ha faltado conseguir ese ascenso, pero el Play Off solo lo pierde quien lo juega. Así que ya no hay competición que comentar. Y el tercer motivo es que empiezo a notar cierto cansancio y empiezo la vislumbrar las vacaciones. Lo del cansancio es porque cada semana tratamos, pese a todo, de hablarles del Olímpic cuando sinceramente creo que hay otros deportes que merecerían más esta columna. Mientras el Olímpic sigue desvaneciéndose, estas semanas hemos destacado a una paratleta setabense que va a disputar un campeonato del mundo, a un jugador de voleibol convocado para formar parte de la selección española o el ascenso histórico de un equipo de baloncesto, que llena un pabellón, conseguir una liga nacional, la liga EBA. De verdad es para pensarse si vale la pena seguir escribiendo sobre el Olímpic. Es la penúltima. La última: cuando de verdad pase algo.