"Vaga, imprecisa, ilusoria y bastante utópica". De esta manera ha calificado la agrupación socialista de Enguera la propuesta planteada por el partido independiente Pl@ce para la formación de un gobierno de concentración que aglutine a los 11 concejales de las tres formaciones con representación en el ayuntamiento (PSOE, PP y la Plataforma Civil Enguerina).

A través de un comunicado, los socialistas -que fueron la fuerza más votada en Enguera el 28M- han dejado claro que no van a aceptar lo que califican como un "cambalache" y un "pacto antinatura" después de denunciar un "veto" a sus regidores para que ocupen determinadas concejalías en la reunión que los tres partidos mantuvieron el lunes para analizar la idea de Pl@ce, que con un solo concejal tiene la llave del gobierno (PSOE y PP empatan a 5 escaños). "Nuestro partido y nuestros votantes no aceptan chantajes ni humillaciones", enfatiza la candidatura encabezada por Jesús Úbeda.

"Nuestros concejales, según parecen insinuar, no son dignos de asumir determinadas responsabilidades municipales. Todo muy democrático y nada clasista", señala el comunicado socialista

Desde 2019, la plataforma independiente gobierna en coalición con los populares en la localidad y su pretensión ahora era que el PP asumiera la alcaldía los dos primeros años de mandato y el PSOE los dos últimos, con un teniente de alcalde del otro partido en ambos tramos de la legislatura. En cambio, se mantendrían los mismos concejales con las mismas responsabilidades los 4 años. Pero los socialistas afirman que "lo que PPl@ce pretende es que, sin una buena titulación, acompañada de una impecable hoja de servicios, tu lugar dentro del ayuntamiento va a ser gestionar la Concejalía de Asuntos Sin Importancia. Nuestros concejales, según parecen insinuar, no son dignos de asumir determinadas responsabilidades municipales. Todo muy democrático y para nada clasista", señala el comunicado de la agrupación socialista.

Para el PSOE, la propuesta de Pl@ace no tiene "pies ni cabeza" y "busca la disolución de siglas en un totum revolutum municipal amparado tras un argumento falaz y tendencioso: 'los once concejales deben trabajar por Enguera'". "Trabajar sí, siempre, pero así, no. Enguera nos tendrá a su lado para llegar a pactos y acuerdos en los que nuestra voz y aportaciones cuenten. En proyectos de pueblo trascendentales que llevan años esperando del acuerdo de todas las fuerzas políticas. Pero así, no", ahondan los socialistas.

"De esos tiempos aprendimos, a la fuerza, cómo levantarnos y resistir a costa de perder mucho por el camino. La lección la tenemos aprendida. Ahora solo resta que a la Enguera que aún dudaba, se le caiga la venda de los ojos y vea lo que se le presenta nítido como el agua, que son los de siempre y han sido siempre lo mismo", prosigue el comunicado del PSOE.

La candidatura ganadora de las elecciones puso encima de la mesa una propuesta alternativa en la reunión mantenida el lunes con las otras fuerzas que planteaba turnarse la alcaldía con el PP en periodos de dos años hasta el final de la legislatura. Ahora bien, cuando uno de los dos partidos asumiera la vara de mando, el otro pasaría a la oposición. Según la agrupación socialista, esta fórmula "permite la estabilidad y gobernabilidad mínima necesaria para afrontar los próximos cuatro años" y es "mucho más considerada con ellos y el resultado que han obtenido, que la que ellos han propuesto para nosotros".

El PSOE considera "sonrojante hasta casi provocar vergüenza ajena" la "defensa acérrima que hicieron PP, pero, sobre todo, PL@CE, por mantener la concejalía de Economía en manos de su actual responsable". "En ocasiones tuvimos la sensación de que estaban hablando de una persona elegida por la divinidad, un gurú mundial o el próximo Nobel de Economía", apuntan. "Si todas estas áreas tenían intención de quedárselas ellos, ¿qué nos quedábamos nosotros? ¿con lo que ellos no querían?", inciden.

"¿Alguien en su sano juicio se imagina una alcaldesa del PP, trabajando día a día en el mismo despacho con un teniente de alcalde del PSOE?", pregunta la candidatura socialista

Los socialistas consideran propias de un "sainete" algunas ideas planteadas por Pl@ce, como la propuesta de que si la alcaldesa es del PP, su primer teniente de alcalde sería el PSOE, o el reparto de las concejalías por turnos, "como dos niños intercambiando cromos". "¿Alguien en su sano juicio se imagina una alcaldesa del PP, trabajando día a día en el mismo despacho con un teniente de alcalde del PSOE? Y a nivel económico, por ejemplo, ¿os imagináis un alcalde del PSOE con un presupuesto elaborado por un concejal del PP?", indica el comunicado.

Por su parte, Pl@ce ha comunicado que "lamentablemente para el futuro de Enguera no se ha llegado a un acuerdo de las tres partes". "No hemos sido capaces de convencer con nuestro proyecto", incide la plataforma independiente, que confirma que el punto conflicto de la negociación ha sido el del reparto de concejalías. "Una parte (el PSOE) considera que en vez de ser los 4 años solo serían los dos años de su mandato y ostentando todas las concejalías a excepción de las de Pl@ce, que sí serían para 4 años". Para esta formación, sin embargo, "esta medida no es funcional para Enguera, la experiencia de hace unos años con la pandemia, muestra que puedes perder cerca de un año y dejarte sin tiempo para trabajar. Además, se necesita una aclimatación y aprender en la preparación de proyectos, y muchos en dos años no da tiempo a realizarlos. El equipo que gobierne la segunda parte, tendrá desventaja con las concejalías, pues heredará proyectos de los anteriores y subvenciones, que ellos harían de otra manera y no podrán, y lo que consideramos peor, que muchos de sus propuestas estarán listas para realizarse tras las siguientes elecciones municipales. Todo estos problemas creemos que se podrían solucionar trabajando los 4 años desde las concejalías", insisten.

Este diario contactó el martes con la alcaldesa de Enguera para recabar la opinión del PP sobre las negociaciones, pero no obtuvo respuesta.