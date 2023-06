Ocho partidos apuran las negociaciones con once alcaldías aún en duda

Pasados 17 días de las elecciones municipales y a falta de tres puestas de sol para las sesiones de investidura, las once alcaldías condicionadas por eventuales acuerdos en las comarcas de la Costera, la Canal y la Vall d’Albaida continúan en el aire. Ni un solo pacto ha trascendido hasta el momento y los ocho partidos con posibilidades de integrar los gobiernos locales en estos municipios apuran hasta el último momento las negociaciones entre órdagos, propuestas y líneas rojas.

En Xàtiva, las conversaciones entre el PSPV y Xàtiva Unida (XU) se desarrollan con la máxima discreción, a falta de pulir los flecos. Ambos partidos han evitado retransmitir o comentar los avances del diálogo para no entorpecer el proceso. Ayer, el alcalde en funciones y candidato socialista, Roger Cerdà, confió en poder anunciar pronto un acuerdo y recalcó que XU es la única fuerza con la que se ha reunido el PSPV porque «el mandato de la ciudadanía en las urnas es claro: conformar un gobierno de izquierdas».

En Canals todo seguía este martes en el aire, pero hoy podría empezar a clarificarse. La formación independiente Suma’t tiene la llave y hay dos escenarios encima de la mesa: un pacto entre el nuevo partido y el PP —la formación más votada, con seis concejales— o un gobierno a tres bandas entre PSOE —el segundo partido en votos, con cuatro concejales—, Compromís (3) y Suma’t (3). Las dos reuniones entre los independientes y el PP no han cristalizado de momento en ningún acuerdo y anoche Suma’t se reunió con el PSPV y Compromís para sondear una posible coalición con el bloque de izquierdas. Para el PP la alcaldía no es negociable: no están dispuestos a ceder la vara de mando.

En Enguera el PSPV ve con buenos ojos un gobierno con PP y Pl@ce pero reivindica la alcaldía como partido más votado

En Albaida, Compromís (4 ediles) y PSPV (3 ediles) se han reunido dos veces, pero de momento no hay acuerdo, con la alcaldía como principal motivo de pugna. Compromís se acoge al acuerdo firmado a nivel autonómico por los partidos del Botànic para reivindicar la alcaldía durante los cuatro años de legislatura, ya que obtuvieron más votos y un concejal más que el PSPV el 28M. El alcalde en funciones y candidato de Compromís, Alejandro Quilis, reconoce que es en este punto donde más discusión hay con los socialistas, «en el resto de asuntos hay buena sintonía». Las negociaciones también están tratando de encarrilar la estructura del gobierno y el reparto de las concejalías en función de las preferencias transmitidas por cada formación. Quilis confía en que habrá acuerdo y afirma que «los dos sabemos cómo gobierna el PP en Albaida y no queremos que se repita». Los valencianistas se reunieron ayer para definir su postura y trasladar una decisión al PSPV.

En Montesa, también hay discusión sobre la alcaldía y su reparto, una cuestión aún por dirimirse. El PSPV (con 3 regidores) y Compromís (con 2) ultiman las negociaciones y perfilan los últimos flecos del que sería el tercer cuarto bipartito de izquierdas en la localidad desde 2011. En Aielo de Malferit, socialistas (4 concejales) y valencianistas (2 concejales) también mantienen conversaciones para reeditar el acuerdo de gobierno que hace 4 años desplazó al PP de la alcaldía, pero el secretismo es total. «No queremos decir nada porque estamos negociando», afirmó ayer el candidato de Compromís, Cristián Verdú, que tiene la llave del ejecutivo.

La pugna por la vara de mando retrasa el pacto de izquierdas en Albaida mientras en Canals hay dos opciones de gobierno

En Enguera, el lunes se reunieron PSOE, PP y Pl@ce para explorar la posibilidad de articular una suerte de gobierno de concentración, con competencias repartidas entre todos los concejales representados en el consistorio, con una hoja de ruta compartida en función de las puntos en común de las distintas fuerzas. Una propuesta que Pl@ce —que tiene la llave del ejecutivo y que en 2019 se alió con el PP— anunció hace unos días y que al PSOE le parece irrealizable.

Los socialistas plantean turnarse con el PP la alcaldía en períodos de dos años y que cuando el otro partido controle la vara de mando el otro ejerza el rol fiscalizador desde la oposición. «Estamos dispuestos a ceder en varios puntos, pero también tienen que ceder las otras partes», recalca Jesús Úbeda, candidato del PSOE en Enguera.

Una fórmula similar se barrunta en la Font de la Figuera, donde la falta de sintonía entre el PSPV y Compromís —ambos partidos no han mantenido contactos tras las elecciones— podría despejar la alcaldía para el PP, que plantea gobernar en minoría repartiendo concejalías a otros grupos, como fuerza más votada aunque empatada a concejales con los socialistas.

Posibles gobiernos en minoría

Un gobierno en minoría parece también la opción más plausible en Atzeneta d’Albaida, aunque en esta localidad es Compromís la formación con más posibilidades de ocupar la alcaldía, después de que el PP haya descartado una coalición con Ens Uneix y el PSPV , allanando el camino a la lista más votada.

El rompecabezas de Barxeta —con tres partidos empatados a tres partidos— podría no desentrañarse hasta el mismo sábado de la investidura, puesto que EUPV y Esquerra Republicana-Som Barxeta mantienen ideas diferentes sobre quién debe ocupar la alcaldía.

En Novetlè, PSPV y Compromís ultiman un pacto que podría entrañar una alternancia en la vara de mando, mientras que enQuatretonda el acuerdo entre ambas fuerzas se observa como más complicado. En Beniatjar, donde Ens Uneix ha sido la opción más votada, las fuerzas de izquierda suman mayoría, pero de momento tampoco ha trascendido ningún acuerdo.