papers de la Costera: Crònica d’una presentació

Benvinguda la publicació del monogràfic de la revista Papers de la Costera que en el seu número 19 recull els resultats del Cicle de conferències, organitzades per l ́Associació d’Amics de la Costera-Institut d’Estudis Comarcals, sobre la tradició mèdica i científica de Xàtiva a travésd ́algunes de les seues figures més representatives. Amb una edició molt cuidada i unes magnifiques il·lustracions de Rubén Colomer, és un exemple paradigmàtic de l ́important tasca cultural portada a terme per l’esmentada Associació.

Des del període renaixentista al segle XXI, veurem passar a través dels diversos articles ’aquest monogràfic, a matemàtics i astrònoms com José

Chaix Isniel, pilots com Diego Ramírez de Arellano, veterinaris com Juan Morcillo o farmacèutics com, en aquest cas, farmacèutica, Ana Artigues. El major percentatge dels treballs estan consagrats als metges en diversos períodes; segle XV ( Ferrer Torrella, Pere Pintor i Lluís Alcanyís), segle XVI ( Francisco Franco), en el període contemporani, als segles XIX i XX (Lluís Simarro, Francesc Bosch i Morata ) i rigorosament actuals com Emili Balaguer.

En les biografies reviuen davant nosaltres, almenys, tres elements: una època, una atmosfera determinada, el funcionament d’institucions professionals i científiques: i, finalment, el procés de gestació del coneixement i la pràctica mèdica i científica a través d’alguns dels seus protagonistes i quines van ser les seues principals aportacions.

Magníficament recreats per Jon Arrizabalaga i Carmel Ferragud, els entorns renaixentistes de Ferrer Torrella, Pere Pintor, Lluís Alcanyís i Francisco Franco, els llinatges nobles de la Xativa del segle XV que els permetia comptar, entre el seu servei personal, amb metges, cirugians-barbers i apotecaris. El paper exercit com a metges cortesans de papes i de reis. La forta vinculació amb la família Borja. La importància del llinatge jueu de Pere Pintor i sobretot, per les seues conseqüències, en Alcanyís, qui malgrat ser probablement en aquells moments el metge mes prestigiós de València, no li va impedir acabar els seus dies a la pira inquisitorial.

La fascinant història de l’expedició marítima a la Terra de Foc d’inicis del segle XVII, en la qual va intervindre el marí i cosmògraf Diego Ramírez de Arellano, i que amb tanta precisió analitza Emilio Soler, ens submergeix en un ambient peculiar, la navegació i en un exemple de com van ser les expedicions científiques de dit període i de l’etapa il·lustrada.

Dels comerciants francesos que van repoblar Xàtiva a partir de 1716 i el seu entorn, tenim l’exemple del matemàtic i astrònom José Chaix. estudiat per Pedro Ruiz. Endinsant-nos en el període contemporani, en el segle XIX, l’atmosfera i el context de Lluís Simarro, un influent modernitzador i precursor de la neurologia, la psiquiatria, la neurohistología i la psicologia experimental a Espanya en les dècades finals del segle XIX i primers anys del XX. Il’activitat política, terreny en el qual no pocs dels metges de finals del XIX i primeres dècades del XX es van implicar, com va ser el cas de Simarro, estudiat per Helio Carpintero. A través del xativí d’adopció, el veterinari Juan Morcillo, estudiat per Jaume Vicent Jordá, se’ns permet submergir-nos en profunditat en l’ambient de la Xàtiva de la segona meitat del segle XIX, en aspectes com la pràctica de la clínica veterinària i la inspecció d’aliments, però a més la perfecta combinació del treball professional amb la passió pel saber i els llibres Compromís polític i social reviu Josep Lluis Barona en la vida de Francesc Bosch i Morata, primer conseller de cultura durant la II República i membre destacat del valencianisme polític. Sanitari en el front de batalla en la Guerra Civil i exiliat a Mèxic com tants altres metges. L’existència de genealogies i tradicions familiars en el si d’una àrea científica i professional com la Farmàcia són un autèntic tresor per a l’historiador perquè possibilita analitzar els canvis i els contextos canviants i el seu significat. Modèlica i apassionant és la saga dels Artigues (entre 1735 i 1976), de Xàtiva, magníficament recreada per Toni López. I la figura d’Ana Artigues, tan paradigmàtica dels importantíssims canvis socials respecte de la situació de les dones com a professionals sanitàries i l’entorn madrileny de la Residència de Senyoretes, Alguns escenaris de la Xàtiva i la València dels anys 40 i 50 del segle passat s’intenten recrear en la figura d’Emilio Balaguer de la ma de Rosa Ballester. Balaguer és un referent obligat en les Humanitats Mèdiques. Va liderar la introducció de les ciències sociomediques en l’ensenyament dels futurs mètges. Però, si cap, és mes important el seu treball com a investigador en temes com la introducció dels supòsits de la revolució científica del segle XVII en l’àrea mèdica i, sens dubte, les seues publicacions sobre la medicina valenciana dels segles XIX i inicis del XX. De fet, l ́aparició d ́aquest número de la revista constitueix una fita de gran interès no sols per a completar la reconstrucció de la història d’aquest espai geogràfic i cultural sinó també per a ajudar-nos en la necessària reflexió i clarificació sobre la situació actual de la ciència i dels científics i les perspectives de futur. Aquest resum ampli no intenta ser sinó un xicotet estímul per a apropar-se a la lectura de tot el número 19 de Papers de la Costera. No s’ ho poden perdre.