DONES PEL VOT PROGRESSISTA

Hace un par de días un puñado de mujeres se reunieron en Xàtiva para hacer política. No sólo eran de Xàtiva, también de diferentes localidades de la Vall d’Albaida, de la Costera y la comarca de la Ribera.

Querían hacer política de la buena. De la que hoy es más necesaria que nunca porque va más allá de las preferencias ideológicas o de partido y asume que para las mujeres hay una disyuntiva bien simple: o las políticas de la derecha, más o menos civilizada, que nunca han velado por los intereses, ni dado respuesta a las necesidades de las mujeres. O las políticas progresistas que, con sus luces y con sus sombras, se sustentan en una concepción igualitaria, en la premisa indiscutible de que las mujeres, mitad más uno de la Humanidad, no son ciudadanas de segunda sino acreedoras de todos los derechos, ni uno más ni uno menos, que el resto de la humanidad, desde el derecho a vivir y no ser asesinadas hasta el derecho a ser dueñas en exclusiva de sus cuerpos y de su maternidad, por ejemplo.

Los resultados en clave autonómica de las pasadas elecciones son altamente preocupantes. El cambio político hace prever la paralización o supresión de iniciativas políticas que significaban mejoras considerables para las mujeres, vista la ideología reaccionaria y esencialmente machista de algunos de los que previsiblemente ostentarán responsabilidades de Gobierno.

Quienes creían y defendían aquello de que «todos son iguales» van a sufrir un brusco encontronazo con la realidad que les demostrará su equivocación. No tienen nada en común quienes trabajan contra la Violencia de Género articulando un pacto social para hacerle frente con quienes se asocian con maltratadores sentenciados por la Justicia. Nada en común entre los que apuestan por la coeducación, que permite educar a las futuras generaciones en el respeto mutuo y quienes prefieren subvencionar la enseñanza segregada. Poco tienen que ver los que consideran que el sitio obligado de las mujeres es el hogar y la cocina, igualito que en el siglo pasado, frente a los que creen que es obligado reconocer el talento y la altísima cualificación profesional de muchas mujeres como importante aportación a la sociedad.

El encuentro de Xàtiva fue político porque asumió esa disyuntiva y eligió caballo ganador. Ese al que había que apoyar con ganas, con fuerza, con ilusión superando el desánimo y la resignación. De ahí nació «Dones pel vot progressista», que se propone trabajar en los 40 días que quedan, para acercar a las mujeres a las urnas, visibilizando lo que está en juego, lo que se puede perder, el futuro que se nos prepara si en las próximas elecciones generales, la sociedad en general y las mujeres en particular no estamos a la altura del momento histórico que vivimos. No son de palabras grandilocuentes, ni de discursos exaltados. Más bien son un grupo pragmático, operativo y bien pegado a la tierra, que se va a mover mucho en las próximas semanas para explicar porque no son creíbles las hormigas cuando van en motos, aunque resulten peligrosamente graciosas y cómo se puede machacar al lobo antes de que nos pueda morder y desangrar.

Por si no queda claro, no hay ningún tipo de tutela, de patrocinio o de tácita conexión con ninguna formación política. Quienes conforman este movimiento, de efímera pero necesaria existencia, son mujeres diversas, en sus creencias y preferencias. No tienen evangelio, ni catecismo. Solo una convicción común: es imprescindible alejar del poder a quienes consienten y promueven, como han demostrado cuando han podid , que ser mujer conlleva menores derechos y más desigualdades. Otra vez, no.