Fue uno de los anuncios que Jorge Rodríguez, alcalde de Ontinyent, lanzó en la presentación del nuevo organigrama del equipo del gobierno del Ayuntamiento de la capital de la Vall d'Albaida ayer, jueves 15 de junio: "Una vez constituido el ayuntamiento, comenzaremos las conversaciones para decidir el voto de Ens Uneix en la Diputación de València". El pleno de investidura tendrá lugar mañana a las 12 del mediodía en el Palau de la Vila. Una vez oficializado el nuevo consistorio para el mandato 2023-2027 será el momento de comenzar los contactos. El próximo gobierno de la Diputació se votará el 19 de julio.

Así, la formación política que cuenta con el voto decisivo para decantar la Diputación hacia el bloque de derechas o de izquierdas ha designado a Natàlia Enguix, Ricard Gallego y Joan Sanchis como las personas que se encargarán de protagonizar las negociaciones para la constitución del nuevo gobierno provincial con los partidos que aspiran a gestionar la Diputación.

Desde la formación exponen que se trata del nombramiento de tres personas de la màxima confianza de Jorge Rodriguez: "Conocen la la diputación de forma suficiente para negociar con garantías con PSPV-Compromís y PP-Vox la formación del gobierno provincial", exponen.

Natàlia Enguix es actualmente la diputada provincial de Ens Uneix y mano derecha de Rodríguez en el Ayuntamiento de Ontinyent, donde es teniente de alcalde. Por su parte, Ricard Gallego dirige el gabinete de la alcaldía de Ontinyent desde 2011, cargo que compaginó entre 2015 y 2018 con la Diputación de Valencia. Absuelto como Jorge Rodríguez en el caso Alquería, Gallego es la persona de confianza en la que Jorge Rodríguez confía la estrategia y la comunicación políticas tanto del Ayuntamiento de Ontinyent como del partido Ens Uneix. Por último, Joan Sanchis fue el primer diputado provincial de la Vall Ens Uneix y forma parte del núcleo de decisión de Ens Uneix. Fue concejal de Ontinyent de 2007 a diciembre de 2022, cuando dimitió para regresar a su plaza de funcionario, aunque mantiene su vinculación con el partido.

Esta comisión será la encargada de estudiar con qué bloque gobernarán la corporación provincial valenciana. Por el momento, desde Ens Uneix confirman que "la decisión no está tomada" y que "tanto en el PSPV, que los expulsó del partido, como en el PP, que les pidió 8 años de prisión en el caso Alquería, hay motivos para la desafección". Aunque comentan que también "es necesario pasar página". Lo que sí se ha confirmado es que la teniente de alcalde de Ontinyent Natàlia Enguix seguirá siendo la diputada de Ens Uneix, partido que ya ha comunicado que los primeros contactos formales se producirán a partir del 19 de junio, una vez queden constituídos los ayuntamientos.

Un empate a 15 votos

Lo que está claro es que Ens Uneix será decisivo en el gobierno de la Diputación de València. El partido del ex socialista Jorge Rodríguez, y presidente del ente hasta el 2018 será decisivo para declinar la balanza entre uno de los bloques, al haber un empate a 15 diputados entre PP y Vox y PSOE y Compromís. El PP obtuvo trece representantes; el PSOE doce, Compromís sacó tres, VOX logró dos y el último y decisivo diputado es para Ens Uneix.

El voto a favor de uno de los dos bloques podría decantar la balanza. Desde ens Uneix han lanzado un mensaje reincidente sobre sus intenciones de ser decisivios en la Diputación, en ser "una voz que defiende los intereses de la Vall d'Albaida" con Enguix como representante. La tercera vía -quizás menos probable- sería una abstención. Ya que en este caso el PP como partido más votado sería el encargado de formar gobierno en el ente provincial. En la sombra también se encuentran posibles acuerdos en los pueblos donde Ens Uneix presentó candidatura el pasado 28M. Vienen días de negociaciones duras.

Otra de las líneas rojas que han destacado desde Ens Uneix es que no entrarán en gobiernos con Vox. Así lo comentó Rodríguez el día que se hizo pública la sentencia del caso Alquería: "Siempre hemos sido muy claros en este aspecto, no hemos dudado. Nunca ayudaremos a blanquear la ultraderecha. Los ideales siempre están ahí, la ideología no la aporta el carnet de un partido concreto, venimos de donde venimos y esta siempre ha sido nuestra postura".