Pedro Carmona forma parte de la tuna de la facultad de Arquitectura Técnica de la Universitat Politécnica de Valencia (UPV) desde hace 41 años. Su grupo fue uno de los ocho que participaron el pasado 3 de junio en el primer certamen de tunas organizado en la capital de la Costera por el club Rotary. Sin embargo, para este residente en Mutxamel de 60 años de edad fue una experiencia agridulce. Mientras estaba almorzando con sus compañeros en un bar del municipio setabense comenzó a sentirse mal. Al final, sufrió un infarto que causó que fuera trasladado al hospital. Ahora debe de guardar reposo y tiene claro que quiere agradecer la asistencia de las sanitarias del centro de salud de Xàtiva, a las que no duda en definir como sus salvadoras. «Habría que tener un detalle con ellas. A ver si me recupero y puedo volver con la tuna y cantarles», explicó ayer a Levante-EMV.

Carmona narró a este periódico todos los detalles de la su historia, que al final tuvo un final feliz: «Yo vivo en Alicante. Quedamos sobre las 9.30 para almorzar en Xàtiva, ya que a las once había una primera reunión. Al principio estaba en el bar tan normal, pero sobre las 10:45 noté que me faltaba el aire, que tenía algo de dolor en el pecho, era diferente a otras veces. Estaba hablando con un compañero y le dije que me acompañara a una farmacia. Me había tomado la pastilla, pero me tomaron la tensión y notaron que pasaba algo. La chica nos pidió un taxi y nos trasladamos hasta el centro de salud», comentó.

Fue en las dependencias sanitarias cuando después de hacerle dos electrocardiogramas activaron el protocolo establecido en estos casos: «Nos estaban esperando después de una llamada. Nos atendieron en minutos, la doctora me dijo que estaba infartado, que una parte del corazón no estaba actuando bien, me repitieron el electro. Al llamar al 112 pedí que me derivaran al hospital de Alicante, que está más cerca de mi familia. Me ingresaron nada más llegar y tres días y medio después pude irme a mii casa. Ahora tengo que guardar reposo durante 90 días. Estoy cada vez mejor», explicó el tuno.

Una doctora, dos enfermeras

«No sé si será fácil localizarlas. Pero recuerdo a la doctora que me atendió, a un par de enfermeras, a un chico y una chica del 112. Su actuación fue clave para que el problema no se agravara, hicieron que la cosa no fuera a mayores. Me salvaron. Intentaré buscar una fecha en septiembre u octubre si estoy recuperado y liar a la tuna para que me acompañe. Creo que será algo bonito», declaró Pedro Carmona.

El certamen de tunas causó que la música tradicional se adueñara de las principales arterias de la ciudad. Seguramente, Carmona no olvidará ese día.