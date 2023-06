El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, participaba este miércoles de la celebración del XX aniversario del Centro de Día Caja Ontinyent de Discapacitados Psíquicos, un centro de titularidad municipal que subvencionan la Generalitat y el ayuntamiento, y que atiende a 25 personas con discapacidad.

La directora del centro Susi Rodríguez, daba la bienvenida al alcalde, que acudía acompañado por la regidora de Política para las Personas, Paula Soler, destacaba que en estos 20 años el consistorio “ha llegado donde no llega la conselleria, y no ha estado detrás del centro sino al lado, gracias al trabajo no de cargos, sino de personas como Jorge Rodríguez, nuestro alcalde”.

Jorge Rodríguez felicitaba el personal y personas usuarias del centro, manifestando que “al haber estado alcalde durante 12 de estos 20 años he podido ver crecer el proyecto, que ha pasado dificultades y las ha superado, y de la mano de su personal ha se ha convertido en un edificio que más que esto es un servicio en vida propia para personas usuarias, familias y profesionales. La directora, las trabajadoras y trabajadores hace una tarea vocacional que se tiene que reconocer”. El primer edil deseaba a los y las presentes “disfrutar mucho del verano y de este cumpleaños” y ratificaba que el gobierno de Ontinyent “siempre estará junto al centro, de las familias y de las personas usuarias”.