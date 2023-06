Pongamos un condenado por violencia de género

Durante casi cuatro años hemos tenido que aguantar la impresentable cantinela de que estábamos ante un gobierno ilegítimo pero sin explicar donde estaba la ilegitimidad. «Tú déjalo caer y calumnia que algo queda». Si para la derecha reaccionaria de este país, ilegítimo era un pacto entre las fuerzas progresistas y de izquierda, no encuentro definición para el que se está montando en ayuntamientos y comunidades con la unión entre la derecha cínica sin coherencia alguna —sino el ansia de mandar a costa de lo que sea preciso— y la criadora de odio y xenofobia, como palabras muy suaves. Nos han dado por el saco y un poco más cuando se les ocurrió la endemoniada idea de que las listas de Bildu estaban llenas de condenados por delitos de sangre, y para no ser menos, rellenan las suyas con maltratadores y tipos sin escrúpulos.

Que a mi me tenga que gobernar un tipo condenado por violencia de genero (me es indiferente que lo haga desde la Generalitat o desde Madrid) es un insulto a mi inteligencia y mis principios. Que un tipo sea cómplice de la violencia machista y se atrevan sus socios a sentarse en la misma mesa para conseguir el poder a costa de lo que sea y lo que haga falta (que poco duró la línea roja), hace que se escriba una nueva página en la historia de la democracia, donde se dio entrada en el territorio valenciano a los herederos de la dictadura franquista. Se ha mercadeado con la violencia de género y se ha insultado y faltado el respeto a las más de mil mujeres asesinadas por esta razón, que sigue negando esta fuerza política, sin que se les caiga la cara de vergüenza. Han utilizado la violencia como moneda de cambio.

Que a mi me tenga que gobernar un tipo condenado por violencia de genero, que se ha ofrecido a dar su apoyo a sus cómplices que se presentaron ante el electorado con la mentira de la moderación, me provoca la zozobra de pensar que algo no estamos haciendo bien, cuando quienes gobernarán lo harán con la violencia como compañera de viaje para que lleve las alforjas a una derecha que le quitan el poder y sacan a relucir un excesivo cinismo bochornoso. ¿Dónde está el gobierno ilegitimo? ¿Quién provoca el asco de aceptar gobernar por encima de una violencia que roba las libertades? En apenas dos horas se llegó a un acuerdo de investidura y reparto de sillones que no voy a enumerar por falta de espacio, pero la foto fija de seis machotes acordando un gobierno con sonrisas de venganza y comunicación no verbal de que «os vais a enterar de lo que vale un peine» quedará impresa permanentemente. Y el amigo del narco, bendiciendo desde Madrid.

En apenas dos horas presentaron un papel con apenas 218 palabras (este articulo de opinión tiene 681) cuyo analfabetismo hace reír aunque no sea ninguna broma. 218 palabras para un gobierno de cuatro años. ¿Hay quien dé menos? La derecha y la ultra derecha son exactamente lo mismo y ya dejan de lado la careta del despiste e incrementan sus deseos de destruir lo ya construido. Un pacto entre una derecha sin programa y una ultra derecha que no cree en las autonomías excepto para chupar del bote y construir chiringuitos para los amiguetes de turno, hacen prever lo peor, y eso que todavía no han comenzado a actuar.

La función todavía no empieza pero la vergüenza ya sacude los rincones del territorio valenciano. Cuando se apaguen las luces y comience la música del suplicio quedarán todavía más rotas las líneas rojas para convertirlas en amorosos encuentros morbosos a plena luz del día. Aceptar a tipos condenados por violencia de género y en este caso a los amiguetes que le rieron las gracias en ese cuarto cutre donde se firmó el vergonzoso acuerdo, es asquearse e intentar comprender hasta donde somos capaces de aguantar que se pisoteen los derechos más elementales y las raíces de la concordia. ¡Que salga el segundo de la tarde!