Xàtiva, la Aldea gala

Este pasado sábado tomaron posesión en muchos ayuntamientos, entre ellos el de Xàtiva, las nuevas concejalas y concejales tras las elecciones del 28 M.

Los votos recibidos significan que han conseguido la confianza de mucha gente, lo que implica una enorme responsabilidad y establece un compromiso indiscutible con quienes esperan que se le dé buen uso a la papeleta que metieron en la urna. En todo caso, se espera de los nuevos ocupantes del ayuntamiento, de los veteranos y los novatos, que sean artífices de una Xàtiva en la que valga la pena vivir, sin ser causa de nuevos problemas, ni permanecer indiferentes ante los ya existentes.

Su éxito es compartido porque demuestra el buen funcionamiento del sistema democrático, le pese a quien le pese, dándoles la oportunidad de demostrar a partir de ahora, su coherencia, su eficacia y su capacidad de trabajo. Han pedido voluntariamente el apoyo ciudadano para trabajar por el bien común, para facilitar el progreso y el buen gobierno de la ciudad, velando para que la ciudad en su conjunto no dé ningún paso atrás, sin que haya hombre, criatura o mujer a la que se nieguen sus derechos, o sea tratado sin el respeto que merece.

No todos tienen el mismo papel. A algunos les toca la oposición, que es una tarea necesaria si se desempeña con dignidad e inteligencia, sin buscar el conflicto inútil, ni limitarse a la crítica destructiva y estéril. A otras personas les toca gobernar, y ha de ser su máxima preocupación no dilapidar el caudal de confianza que han generado ni traicionar las expectativas creadas.

Excepción entre un mapa azul. Xàtiva, que va a ser la excepción en un inmenso mapa azul, va a contar con un gobierno progresista y de izquierdas. Va a ser una especie de aldea gala en medio de un imperio romano gobernado por la derecha y la ultraderecha. Y dado que no existe poción, ni se conoce Obélix con superpoderes, sus gobernantes tendrán que hacer un considerable esfuerzo no solo para resistir sino para ampliar y mejorar políticas públicas contundentes y estructurales capaces de mantener y consolidar la esperanza y la confianza que tantas personas han puesto en su acción de gobierno.

Nadie ignora los problemas que surgen en la convivencia obligada de dos partidos que no son gemelos en absoluto, pero a los que podría verse como primos de relación un tanto lejana y obligada, a veces distante, incluso tensa, pero que están destinados a entenderse. Ninguno debe olvidar que, aunque canten canción con distinta letra, la música suena parecida en los oídos del sufrido electorado, que no quiere verlos desafinar. Cierto que tienen identidades diferentes, alma propia y discurso divergente en ocasiones, lo que a veces puede y debe provocar discrepancias de difícil digestión. Pero es evidente que, a falta de mayorías absolutas poco recomendables en general, su fracaso está cantado si no se lucen en la faena, valga el símil taurino en los tiempos que corren, y se ponen de acuerdo en frenar al vecinito del quinto, malicioso y espabilado, que quiere machacarlos, real y figuradamente, para quitarles la bicicleta y mandarlos castigados al rincón.

Lealtad a la ciudadanía. Por ello, sin perder la identidad ni optar por el canibalismo, ojalá el nuevo y flamante equipo de gobierno transite toda la legislatura con serenidad, espíritu de equipo y lealtad a la ciudadanía. Haciendo del respeto mutuo una seña de identidad permanente, convirtiendo la obligada coexistencia en un factor que favorezca la sensibilidad ante las necesidades de la gente, la beligerancia ante cualquier intento de causar perjuicio a la ciudad y la ambición para no renunciar a nada que sea derecho legítimo de Xàtiva y sus habitantes.