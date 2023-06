Desprecio e indolencia a la Xàtiva cultural

Se han conocido hace unos días las capitales culturales para 2024 designadas por la Generalitat como lugares de referencia de la Comunitat Valenciana. La opinión pública setabense sigue sin conocer, y la información trasladada por la conselleria autonómica de Cultura tampoco lo aclara, si la emblemática ciudad valenciana de Xàtiva había presentado este año su candidatura.

Monóvar, en el interior de la provincia de Alicante, ha sido seleccionada, entre las candidaturas de municipios de más de 5.000 habitantes, por un proyecto que combina la programación que ya se hace en espacios como el Teatro Principal de la localidad, con nuevas acciones, teniendo a su favor unas infraestructuras idóneas y una programación cultural de calidad que atrae también a público de otros municipios de su comarca. Bicorp ha sido seleccionada como Capital Cultural Valenciana 2024, entre los municipios de menos de 5.000 habitantes presentados, con un proyecto basado en un destacado patrimonio cultural, especialmente de arte rupestre, con actividades musicales, recorridos y exposiciones para conocer sus tradiciones en relación con su riqueza natural y la de la comarca de la Canal de Navarrés, implicando a toda la ciudadanía y al tejido asociativo.

Con el objetivo de ayudar a desarrollar las programaciones Monóvar contará con una financiación autonómica de 100.000 euros y Bicorp de 50.000 euros y dispondrán de programación propia de los espacios culturales de la Generalitat.

Tras la elección de Gandia; Sagunto y Potries; Altea y Villafranca del Cid; Alcoy y Bocairent; Alzira y Aielo de Malferit; Guardamar del Segura y Geldo.; y ahora Monóvar y Bicorp, la histórica, monumental y cultural Xàtiva, una vez más — y ya van siete convocatorias— sigue sin ser designada como capital cultural valenciana.

Manifestaba el alcalde de Xàtiva en una entrevista en una emisora nacional que: «Queremos hacer una apuesta estratégica por la industria cultural y turística», y respondía en una entrevista en la reciente campaña electoral que: «Nuestra ciudad tiene un gran potencial turístico y hemos sentado las bases para centrarnos en lo que nos diferencia del resto y que nos hacer ser una ciudad de referencia del interior valenciano, que es nuestro patrimonio y nuestra cultura». Se refería también el máximo responsable cultural municipal a la línea de trabajo de las exposiciones de artistas valencianos, y la concejala delegada de Cultura presumía también del carácter de «antológicas»de las muestras de este ciclo expositivo con figuras de las más representativas del siglo XX (Artur Heras, Andreu Alfaro, Rafael Armengol, Manuel Boix…y la colección de Raimon) expuestas en espacios patrimoniales del magnífico conjunto histórico-artístico de Xàtiva.

Se presupone que en la elección de la capital cultural valenciana se valoran, entre otros aspectos, el fomento del patrimonio histórico-artístico valenciano como elemento de atracción de público y visitantes en el ámbito del turismo cultural y la programación de actividades culturales destacadas. Es incomprensible que la que fuera durante siglos segunda ciudad del Reino de Valencia, cuna del papel en Europa, patria de los papas Borja, del pintor Españoleto y del taquígrafo Martí, defensora sacrificada en llamas de la perdida identidad foral valenciana y con una decena de monumentos nacionales en el segundo conjunto histórico más extenso de las tierras valencianas, no sea capital cultural de la C. Valenciana. Alguien, en la Generalitat y concretamente en su Conselleria de Cultura —que tiene a Xàtiva prácticamente en el olvido— , debería explicar a la ciudadanía setabense las razones objetivas de este desprecio. Y alguien también, en el ayuntamiento, debería explicar si la no elección es un problema de carencias en la propuesta por no articular una competitiva candidatura o de indolencia manifiesta en una política cultural municipal que tienen recursos de sobra para ser más universal y ambiciosa.