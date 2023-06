Y por fin llegó el verano a la Xàtiva de 1910

La reapertura de las Cortes Españolas en aquel verano vino de nuevo a refrescar el liberalismo democrático en Xàtiva, y a continuar en la lucha por los derechos de los hombres y las mujeres. Canalejas volvía al gobierno de España. Y su correligionario, el setabense Ramón de Castro, se sentaba en el Parlamento nacional para reclamar viviendas baratas para los obreros, descanso dominical, ley del retiro, trabajo digno, escuela pública, y otras cosas hoy tan normales, pero que por aquellos años aún se encontraban en ciernes, como el derecho al ocio, que fue desarrollándose en aquel arranque de siglo en forma de música, cine o teatro. Y los medios de comunicación prepararon también a la ciudadanía para prevenir contra las perniciosas consecuencias de soportar las altas temperaturas estivales.

Como siempre se aconsejaba huir del tórrido sol. Al contrario que hoy, estar moreno no era saludable por aquellos tiempos, y la belleza estaba en la blancura de la piel. La piel bien fina, tersa y blanca. Estar achicharrado por el sol era reflejo de pertenecer a clase baja. A falta de piscinas, se recomendaban los baños de río, como muy estimulantes para la piel y para hacer más soportables los aún no tan tórridos días estivales de aquellos años, donde el termómetro no superaba con tanta alegría los 40 grados. Y para evitar sustos, se advertía de la peligrosidad de darse un chapuzón sudoroso, o poco después de haber comido.

A diferencia del presente, los hombres canosos no eran atractivos. Y en verano había que lucir pelo oscuro. Antonio Granero presumía tener los mejores tintes, que no manchan la ropa, extirpan la caspa y encima devuelven al cabello belleza y vigor, y ayudaban a disimular la alopecia, que como ayer, era caballo de batalla de la estética masculina. Por el contrario, poco culto al cuerpo se documenta en espera de la irrupción de la cultura del deporte allá por los años veinte. Una buena panza era símbolo de respetabilidad y buena vida. Y la mujer entrada en carnes era siempre una Venus. La delgadez era símbolo de raquitismo y endeble salud.

Igual que la alimentación saludable, hoy auténtica obsesión. Entonces meras recomendaciones. Así se prescribía el consumo de uva como ideal para combatir las consecuencias de la picadura del mosquito anófeles, transmisor del paludismo, hoy transformada en la molesta variedad tigre que, a falta de arrozales, anida en cualquier lugar con agua estancada. El tomate buenísimo para el hígado, la naranja para depurar los riñones y los limones para combatir el tifus. Todos productos valencianos, con los que los labradores se ganaban la vida mucho mejor que ahora. Tanto ellos como los jornaleros eran perfectamente identificables, frente a otros grupos sociales, por su morenez que, al contrario del presente, no se asociaba con el ocio y descanso precisamente.

Los bandos municipales del verano exigían que cada vecino limpiara y regara diariamente la parte de la calle que daba acceso a su casa, y si se tenía macetas en los balcones, habría que regarlas antes de medianoche. Y suponemos que dada la tendencia de los setabenses a pasear por la tarde-noche, se prohibía la circulación de perros sin bozal. Estudiamos como cada vecino se deshacía de sus residuos. Por entonces, la higiene pública sólo se responsabilizaba de tener un carro con estercolero para recoger los detritus ocasionados por los motores de sangre, en espera de la irrupción de los primeros automóviles, y había gravísimos problemas en la conducción de aguas potables y evacuación de las residuales. La ciudadanía exigía un moderno alcantarillado.

Eso sí, los poderes públicos comenzaron a fomentar la creación de jardines en el paseo de la Alameda. El nuevo parque infantil en que se ha transformado hoy la Glorieta de José Espejo tuvo su origen en el Parterre inaugurado por aquel año bajo la alcaldía de Elías Reig Gascó. Se creaba un paseo jardín a imagen de los huertos privados de la cada vez más extinta nobleza local. Se plantaron flores, árboles, hierbas aromáticas, delimitadas por sendas de grava con un diseño simétrico, y de paso colocar allí un busto del mecenas local José Espejo, en agradecimiento al declarar la capital como heredera universal de su fortuna.

Espacio de paseo, de memoria y de discoteca. Un sitio ideal para celebrar conciertos al aire libre, cuya temporada se iniciaba allá por junio cuando el ayuntamiento decidía poner en funcionamiento el pabellón-kiosko, hoy desparecido, que se arrendaba a un hostelero particular para que ofreciese servicio de refrescos y helados, que se podían degustar al son de los acordes de la Nova y la Vella, contratadas alternativamente, para que realizasen serenatas nocturnas en el naciente parterre, considerado como el nervio de la ciudad durante las noches estivales.

El verano, como ayer y hoy, siempre fue un buen negocio para el ocio nocturno e indirectamente los músicos salían también muy beneficiados. Así, el recientemente finiquitado Casino Setabense, siguiendo la política del ayuntamiento, contrataba conciertos para la noche de los domingos y festivos, repartiendo las actuaciones entre la Nova y La Vella, cuyos directores eran a su vez seducidos por los salones cinematográficos para que pusiesen voz al cine mudo.

Entre todos, destacó el Salón Setabense, que consiguió convencer a Juan Asíns para que interpretara piezas musicales durante las proyecciones cinematográficas. Él, al piano, junto a cuatro instrumentos más, formó un quinteto, dispuesto a realizar el acompañamiento musical a la emisión de películas, combinadas con la actuación de tiples, magos o humoristas, que entretenían al público mientras se cambiaba el rollo de celuloide de los cortometrajes, casi siempre de tipo cómico, porque para dramas uno ya contaba con su propia existencia. Mientras los grandes espectáculos, de la alta música, quedaban relegados para el Gran Teatro del carrer Sant Domènec, que tenía su mejor temporada en invierno, con la llegada de las grandes zarzuelas.

Podríamos decir, que a falta de vacaciones pagadas y la imposibilidad de viajar o pasar en la playa muchos días, la mayoría de la población disfrutaba del verano con la música, el cine y el teatro, en espera de la llegada de la feria, la gran fiesta de Xàtiva, y tras ella visitar Bixquert, aunque quien tuviera un hortet con pozo, tendría un tesoro, y más en verano.