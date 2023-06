Silencio antes de la asamblea

Hoy son las «asambleas» del Olímpic (a las 19h., Casa de la Cultura). Estos días previos ha habido silencio desde el club. No ha habido ni anuncios de fichaje ni de renovaciones. Sí que ha habido advertencias: quien no sea socio no entra. Atrás quedan esas asambleas multitudinarias del club. Aunque sea lógico no deja de ser una decisión para evitar «malos rollos», y que transmite, por si sola, sensación de inseguridad. Todos hemos escuchado por la calle lo de nuevos inversores, lo del cambio de gestor: hoy se sabrá.

Mientras nosotros apostamos por el modelo del «inversor de fuera», otros, con modelos distintos, estarán en septiembre jugando la Tercera RFEF. El Castellonense con una familia gestora de la «terreta», del pueblo, que invierte, que se ha ganado el respeto de la plantilla, un mismo entrenador, un proyecto… El otro modelo, el del Ontinyent 1931: empezando desde la Segunda Regional aunque renunciara a su nombre, pero sin deudas, con nuevos estatutos, con el socio como protagonista en la toma de decisiones, con sus directivos presentes, con un mismo entrenador.

Y nosotros con un indio que promete con traductor pero que no cumple lo prometido (y para eso no hace falta traductor), con un presidente oficial al que nunca he visto (aunque a lo mejor es que soy un poco despistado) y con una trayectoria deportiva que nos ha llevado a estar cada vez más lejos del prometido «fútbol profesional», con un masa social que se reduce y, por supuesto, debiendo dinero a unos y a otros.

Hoy espero acostarme no peor de lo que me he levantado. “¡Virgencita que me quede como estoy!”, aunque no esté bien. Con poco me conformo, ¡ya ven!