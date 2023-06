Ocurrió el pasado martes en Xàtiva. Una discusión por celos entre dos hermanos acabó con la detención de uno de ellos por parte de la Policía Local y por el traslado del otro al centro de salud para que le trataran de las heridas sufridos al ser agredido con una barra de hierro.

Una patrulla de la Policía Local se trasladó hasta la calle Font de Sant Joan tras recibir un aviso del 112. Un vecino de la zona llamó alertando por una pelea que tenía lugar en plena calle. Uno de los dos hombres que estaban discutiendo portaba una barra de hierro. Los agentes locales de servicios se personaron en el lugar, entrevistándose con un varón que responde a las iniciales C. A. C. El hombre confirmó que había discutido con su hermano J. A. C y que ambos conviven en la misma residencia familiar.

Golpe en la muñeca izquierda

La víctima presentaba una herida en la muñeca izquierda, que al parecer había sido ocasionada porque su hermano le había golpeado con una barra de hierro en dicha zona por una discusión ocasionada por el tema de celos.

A su vez, el residente que había llamado al 112 confirmó que había visto a sus vecinos peleándose y medió entre ambas partas al ver que no de los dos hombres portaba una barra de hierro y estaba arremetiendo contra el otro.

M. S. B, pareja del hombre agredido, también se entrevistó con los policías locales en la calle y explicó que había visto la discusión entre los dos hermanos, primero en la casa y luego en la calle, y que el agresor se había marchado a bordo de un coche color granate tras golpear a su pareja.

Interceptado a escasos metros

El atacante fue interceptado posteriormente a escasos metros del lugar en el que se había originado la pelea. Desde la Policía Local de Xàtiva explicaron que «habiendo indicios racionales de la comisión de un delito se procedió a la detención de J. A. C, dándole a conocer los motivos de lo ocurrido y los derechos que le asisten». Posteriormente fue trasladado al centro de salud para ser atendido de las heridas sufridas en la discusión y luego acabó en comisaría. La víctima también tuvo que acudir al centro sanitario para ser tratado de las heridas y del golpe recibido en la muñeca.

Una vez pacificada la trifulca, los policías instruyeron las diligencias sobre lo ocurrido.