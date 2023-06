El Ayuntamiento de Xàtiva ha convocado el concurso del Premio Nacional de Pintura Juan Francés Fira d’Agost 2023, el cual tiene una dotación económica de 5.000 euros para la obra ganadora y de 3.000 euros para el segundo premio.

El concurso está abierto a cualquier temática, técnica y estilo. Los autores y autoras tendrán que especificar la técnica empleada y no se podrá hacer alusión a ninguna marca comercial ni el contenido podrá ser ofensivo. Desde la organización se reservan el derecho a no admitir candidaturas que no cumplan con las condiciones técnicas, artísticas o legales. Las dimensiones mínimas del apoyo donde se plasme la obra serán 81x60cm y las máximas de 180x180cm.

Podrán participar todos y todas las artistas mayores de 18 años residentes en el Estado Español. Cada participante podrá presentar un máximo de dos obras, de las cuales el jurado solo podrá seleccionar una. Las obras tendrán que ser originales y no haber sido premiadas en ningún otro concurso nacional o internacional, y además no podrán tener a la vista la firma o cualquier signo que identifique al autor/a.

La fecha tope de inscripción al concurso será el 19 de julio. Los participantes tendrán que realizarla de manera online a través de la web de MundoArti (www.mundoarti.com), dentro del apartado concursos (categoría: pintura). La fotografía de la obra presentada estará debidamente recortada y se presentará en formato .JPG con un máximo de 5MB.

El jurado realizará una selección de 25 obras que se comunicará el 28 de julio a las personas interesadas. Únicamente las obras seleccionadas tendrán que ser enviadas personalmente o remitidas por agencia de transportes antes del día 11 de agosto de 2023, debidamente identificadas, a la dirección que aparece en las bases. Se acompañará con un sobre que incluirá los datos del autor o autora (nombre y apellidos, fotocopia del DNI, domicilio, código postal, población, teléfonos de contacto, correo electrónico y currículum), así como el precio estimado de la obra u obras presentadas, título, medidas, técnica y año de realización.

El premio será librado el día 15 de agosto a las 12 horas, en el acto público de inauguración de la exposición de las obras seleccionadas y de las premiadas. El jurado estará conformado por cuatro miembros de reconocido prestigio en el mundo artístico y del ámbito cultural: Jorge López (director de la Galería Jorge López de València), María Tinoco Suárez (tasadora, experta en el mercado del arte y comisaria), Sara Vilar Garcia (profesora de la Facultad de Bellas artes de la UPV) y Sergi Pérez Serrano (gerente del IVAM).