El bar Toni las Vegas de Xàtiva bajará hoy la persiana. Ubicado en la Plaça de la Bassa de Xàtiva durante los últimos cinco años, su dueño decidió trasladar la experiencia acumulada en el negocio familiar a un nuevo emplazamiento en 2018. Hoy, Toni López dice adiós a las parrillas después de más de cuarenta años de maratonianas jornadas. "Llevo 43 años trabajando en un bar, hago bocadillos desde los 15 años. Voy a ser muy claro: cierro porque quiero vivir. Hasta ahora he vivido para trabajar, ahora esto va a cambiar. Voy a disfrutar de mi familia. Tuve un accidente, arrastro un problema muscular y ya no soy el mismo. Voy a cambiar".

"Desde que anunciamos que nos íbamos la gente no ha dudado a la hora de venir. Hemos llorado muchas veces. Al final, después de tantos años, el trato con la clientela que es más o menos fija es familiar", explicó López.

En la carta de bocadillos ofrecida durante estos años, dos han destacado sobre el resto: el de la casa - lomo, queso, jamón, tomate y mayonesa- y una mezcla de mar y montaña, un bocadillo de sepia con jamón: "Nos han llamado de un municipio de Alicante porque querían venir a probarlos antes de que cerráramos. Siempre me ha gustado probar cosas nuevas cuando cocino, recuerdo que hablando con unos clientes les dije 'y si hacemos esta mezcla' y gustó. Y se quedó en la carta", comentó el dueño del local.

Durante los últimos días, en el bar Toni las Vegas han cocinado hasta 200 bocadillos diarios. Xàtiva pierde una de sus cunas del almuerzo. Los problemas de salud no son la única causa que ha propiciado el cierre del establecimiento. El precio del alquiler y el aumento general de los precios también han sido claves en la decisión. Ana Perez está casada con Toni y ha estado trabajando junto a él todos estos años: "Hoy es el último día, mañana ya lo vaciaremos todo. Hemos tenido ofertas para traspasarlo, pero luego no han fructificado porque nadie podía llegar a pagar el precio del alquiler que piden. Yo lo cogí con esas condiciones, me habría gustado traspasarlo, pero no ha podido ser".

"Hemos sido un clásico del almuerzo de Xàtiva. Hace días hicimos una publicación en Facebook e Instagram y mucha gente ha venido a tomar los últimos bocadillos. Hemos contado con una plantilla de cinco personas, todo chicas, y ya han venido algunos bares para ficharlas. Es una pena, siento una mezcla de entre pena y alegría. Mucha gente se ha despedido de nosotros, han venido con regalos, con detalles, son gestos que no se olvidan", explicó emocionada.