Nou contracte rural i democràtic

El temps va passant i les diverses institucions van configurant-se amb les noves dades que han sorgit dels resultats entregats per les passades eleccions i el panorama és àmpliament desolador no sols per les noves majories i governs que van configurant-se, una certa majoria fondament conservadora sinó, sobretot, per la perspectiva mediocre, caïnita i extremadament partidista dels partits i de les coalicions ‘progressistes’: des de la vessant socialdemòcrata-liberal fins a la socialdemòcrata pura passant per les diverses opcions de restitució d’un horitzó netament espanyol, tractant de deixar l’opció específicament valencianista, democràtica i emancipadora aïllada.

Algunes veus parlem de partir de zero, altres de reivindicar una opció espanyola republicana, d’altres de posar en marxa una operació matemàtica simple, sense reconèixer les aportacions llatinoamericanes de l’educació popular que sempre, recollint les pràctiques i les aportacions antagonistes del període 1920-2023 a l’estat espanyol, constitueixen la resta-diferència, la multiplicació i la divisió-distribució, operacions bàsiques que, com sap la ciutadania valenciana crítica, social i sindical, configuren la unitat popular que amb totes aquestes operacions primordials i generant espais de vida sociopolítica real, suposa un moviment compromès, emancipador i alliberador que sempre planteja la renovació del país de les oliveres, la recuperació de democràcia, que està en greu perill, acompanyades de la vocació feminista antipatriarcal, de la socio-ecologista i de la (super)pervivència del món rural, vivent.

"Ara més que mai necessitem gestos que enfilen i teixeixen un present-futur, realitzats i fets per les institucions de les nostres dues comarques, avançant en la constitució d’una sola mancomunitat, renovant profundament els equips, persones..."

Tanmateix, algunes de les noves composicions i recombinacions educatives i populars, culturals i socials..., plenament polítiques, que han tractat i tracten d’impulsar la vida democràtica radical i antiautoritària, als nostre pobles i ciutats, així com algunes reflexions sobre les característiques imprescindibles d’unes pràctiques locals-comarcals-territorials radicalment democràtiques i, potser, confrontadores d’unes lectures de les pràctiques sociopolítiques quotidianes i sense separar la praxis de la teoria, comencen a sentir-se aïllades. I, potser, les raons per les quals l’empenta matriu-motriu democràtica, transformadora, emancipadora està començant a perdre potència i la tendència a l’adaptació-domesticació sociopolítica i educativa-cultural ha permeabilitzat quasi totalment aquests territoris rurals –també els urbans, sobretot–, com s’ha pogut valorar a les passades eleccions, requereix de recursos i accions permanents en la societat civil, en les institucions, als establiments educatius, a les entitats cooperatives... de poderoses iniciatives que neutralitzen l’autoritarisme i/o el neoliberalisme doctrinari, ascètic i fervorós i reiniciar l’aposta, a les escoles i instituts, de distintes propostes metodològiques-didàctiques, transformadores: feministes, ecològiques i novadores, tot seguint el que James Beane i Michael Apple recullen “si les persones han de garantir i mantenir l’estil de vida democràtic, han de tenir oportunitats per aprendre què comporta aquest estil de vida i com es pot aconseguir”, puix, com ja sabem per aquestes terres i el sentit comú popular ens senyala quotidianament, ‘la llibertat és un hàbit, i no resulta gens fàcil d’adquirir. Només s’adquireix amb la pràctica!’

Aquestes opcions son al món rural imperatives per poder caminar en el procés d’apoderament de les xiquetes, de les joves, de les dones, de les persones majors..., un apoderament per nosaltres mateixes i, a més, abandonant qualsevol condició i tipus de victimització generalitzada, la qual cosa requereix passar de dir no –no a la derrota dels homes, dones, etc.; no a una joventut sense futur; no a la desfeta de la natura; no a la desfeta del paisatge, no...– a establir i dir si, si al desig de canviar les coses, si al desig de rehabilitar la natura, els boscos, les vivendes...; si a millorar les relacions i les estructures socials, afectives... si a acoblar una redistribució de la riquesa i un reconeixement territorial i sociocultural.

Ara més que mai necessitem gestos que enfilen i teixeixen un present-futur, realitzats i fets per les institucions de les nostres dues comarques, avançant en la constitució d’una sola mancomunitat, renovant profundament els equips, persones... que al llarg dels últims quatre anys no han funcionat al servei de la gent del territori i de les seues institucions, posant en l’àmbit progressista de la Diputació de València gent de les dues comarques... i tractant de revertir tan la desigualtat social i de gènere com la territorial.