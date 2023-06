El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha eximido al Ayuntamiento de Ontinyent de indemnizar a una vecina que en 2020 denunció las supuestas molestias continuadas y los problemas de salud que le generaba la actividad del Albergue Perú, de titularidad municipal.

El complejo turístico, ubicado en una zona de chalés apartada del núcleo urbano, cerró sus puertas en enero de 2021 cuando la empresa que lo gestionaba canceló unilateralmente el contrato y abandonó la explotación. El consistorio está trabajando en reabrir la instalación este verano bajo su control directo mediante una inversión de 53.000 euros y con la idea de darle un enfoque orientado al "turismo sostenible, responsable y tranquilo" para "ampliar la oferta de alojamiento para jóvenes, familias o personas aficionadas al senderismo".

La vecina denunciante presentó una reclamación por responsabilidad patrimonial contra el consistorio por los ruidos y daños presuntamente causados por el albergue que fue desestimada a nivel administrativo y dio el salto a los tribunales. En julio de 2021, el juzgado de lo contencioso-administrativo nº9 de València rechazó el recurso interpuesto por la reclamante al considerar que no había presentado ninguna "prueba sólida que demuestre que la actividad del albergue produce, de manera continuada, ruidos que alcanzan su domicilio por encima de los límites permitidos, ni se acreditan las consecuencias que haya podido producir en su salud".

La recurrente aportó quince documentos de prueba y testificales, pero la justicia no ve acreditado el daño denunciado

La vecina no se detuvo ahí y apeló la sentencia ante el TSJCV, invocando los quince documentos aportados en el proceso y las testificales como pruebas suficientes para acreditar "con toda claridad" los hechos plasmados en la demanda y la concurrencia de los elementos necesarios para el reconocimiento de la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Ontinyent, que implicaría una indemnización de índole económica.

Según la demandante, la actividad del albergue venía desarrollándose sin licencia desde hacía más de cuatro años y fue en fecha posterior a su reclamación cuando se otorgó el citado permiso condicionado a una serie de requisitos. La vecina declaró que las actividades desarrolladas en el complejo "no se correspondían con las propias de albergue estipuladas en el contrato de gestión suscrito", que ya no está vigente.

Por el contrario, el consistorio aportó un informe pericial en virtud del cual la la compensación económica no tenía cabida en este caso.

"No se acredita la afección de la salud"

Después de revisar el procedimiento, el TSJ no aprecia falta de motivación alguna en la sentencia recurrida y avala la actuación de la administración local, que no considera desvirtuada con las pruebas presentadas. Además, la resolución judicial confirmó que el albergue que tenía la licencia en regla. "En este caso no se acredita la actuación del Ayuntamiento de Ontinyent como causante (de los daños)", abunda el pronunciamiento del TSJ. "No existe ningún documento que acredite la afección de la salud de la recurrente como consecuencia de la actividad del albergue", apostilla la resolución, que impone a la demandante, las costas del procedimiento. La sentencia puede ser recurrida.

La anterior empresa concesionaria del albergue -abierto en 2014- canceló el contrato que tenía vigente hasta 2026, amparándose en las complicaciones derivadas de la pandemia. Los técnicos municipales detectaron varios desperfectos que necesitaban ser reparados cuando inspeccionaron las instalaciones después de ser abandonadas por la firma, a raíz de las filtraciones de agua en la cubierta, que han afectado a las tres plantas del albergue y principalmente a los elementos de carpintería.