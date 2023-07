En 2011, Estela Darocas rompió un techo de cristal al convertirse en la primera mujer en la historia en empuñar la vara de mando del Ayuntamiento de Navarrés. Después de doce años como alcaldesa, gobernando a golpe de mayorías absolutas, Darocas está ahora a un paso de superar otro hito: si todo sale según el guión previsto en las elecciones generales del 23J va camino de erigirse en la primera representante de la Canal de Navarrés que ocupa un escaño en el Senado.

Darocas ha sido designada por el PP como número dos de la provincia de Valencia en la candidatura para la cámara de representación territorial. Si se tiene en cuenta cuenta que en esta legislatura los populares han ocupado dos escaños por Valencia en el Senado elegidos en las urnas y que las encuestas dan un amplio margen para mejorar los resultados a la formación liderada por Núñez Feijóo, la ahora concejal rasa del consistorio de Navarrés tiene el camino bastante despejado. Su nombramiento cobra especial fuerza dado que proviene de una localidad de menos de 3.000 habitantes enclavada en una comarca con una población inferior a 16.000 vecinos que tradicionalmente ha tenido un escaso peso en la toma de decisiones por su situación geográfica, alejada de los cenros de poder.

Estela Darocas no optó a revalidar el cargo de alcaldesa en las últimas elecciones municipales del 28M y, aunque repitió en la lista del PP de Navarrés y mantiene el acta de regidora, se ha descargado de competencias y únicamente dirige y supervisa el área de Seguridad Ciudadana y Policía Local a través de una delegación especial. Los populares han conseguido repetir la holgada mayoría absoluta de hace 4 años en la localidad, con 8 concejales frente a los 3 del PSPV.

La exalcaldesa señala que asume "con mucha ilusión" su inclusión en un puesto tan relevante de la lista del Senado. "Cuando me llamaron para comentarme que me iban a proponer fue una sorpresa, es algo que no esperaba, no me lo había planteado en mi carrera política", explica a Levante-EMV. A su juicio, el puesto supone "una oportunidad de poder hacer otras cosas por los pueblos de la provincia como las hecho por mi pueblo". "Se abre la posibilidad de poder apoyar a todos los pueblos y alcaldes que se van a ver con dificultades de sus años al frente de sus ayuntamientos: puedo estar ahí para ayudarles a resolver cualquier problema que tengan".

"Un alcalde de pueblo puede aportar mucho"

Darocas recalca que no es lo más habitual que los representantes municipales de ayuntamientos tan pequeños den el salto al Senado, a pesar de que "un alcalde de pueblo puede aportar mucho desde su experiencia" en la Cámara Alta, subraya. "Cuando me preguntan qué temas prefiero llevar digo que los he tocado todos, aunque el ámbito social siempre es el que más me ha gustado". De momento, su intención es continuar como concejal en Navarrés.

La Canal podría haber estado también representada en el Congreso si la dirección autonómica del PSPV que encabeza Ximo Puig no hubiera frenado la designación como diputada de la exalcaldesa de Anna, Pilar Sarrión, propuesta por el aparato provincial del partido dirigido por Carlos Fernández Bielsa. Sarrión hubiera sido el primer cargo de la Canal en ocupar un escaño en la Cámara Baja.

En el Senado sí que había tenido un representante la Costera, el exsenador de Alianza Popular Javier Amat de León, de la Llosa de Ranes. De cara al 28J, esta comarca tiene complicado (aunque nada es imposible) sacar un diputado en el Congreso. El exalcalde de la Llosa de Ranes, Evarist Aznar, ocupa el número 8 en la lista del PP por la circunscripción de Valencia. En la última legislatura los populares han tenido tres diputados en esta cámara parlamentaria, aunque sus expectativas de crecimiento son significativas. La Vall d'Albaida sí que tiene prácticamente asegurada una plaza en el Congreso con la incorporación de Àgueda Micó como número 1 de Sumar por València.