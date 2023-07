El intenso calor registrado a lo largo y ancho de la Comunitat Valenciana durante el pasado fin de semana ha causado que las zonas destinadas al baño se hayan literalmente llenado de usuarios ávidos de refrescarse y combatir las altas temperaturas. Y uno de los parajes en los que se ha cumplido esta máxima ha sido en el Pou Clar de Ontinyent.

El Ayuntamiento de la Vall d’Albaida ha vuelto a apostar este año por implementar un sistema de reservas para acceder al emplazamiento durante los meses de julio y agosto, con el objetivo de evitar la masificación del paraje. Y los resultados dejan entrever que los usuarios ya se han acostumbrado.

Así, según los datos aportados por la firma que gestiona la aplicación informática, el límite de 450 plazas diarias se alcanzó tanto en la jornada del pasado sábado 1 de julio como durante el domingo 2 de julio. Todo apunta a una temporada de aforo completo en el Pou Clar.

A su vez, fuentes del Ayuntamiento explicaron que el servicio de seguridad realizó varios controles para que se cumpliera la normativa. En el primer fin de semana de reservas reguladas no se vivieron incidentes remarcables según las fuentes consultadas.

Desde el consistorio de la capital de la Vall destacaron ayer la aceptación del programa informático entre los usuarios: «Valoramos positivamente la normalidad vivida durante el fin de semana, que demuestra que la implantación del sistema ya es un hecho que beneficia la protección del paraje y su disfrute evitando las masificaciones de años anteriores a su puesta en funcionamiento».

«Es difícil ir para media hora»

La agrupación de Amics del Pou Clar nació en 2013 ante «el descontrol que había en el paraje». Así lo explicó ayer José Carlos Torró, secretario de la entidad, que explicó que las regulaciones han cambiado la forma de usar el paraje para los vecinos del municipio. «Hay gente que no está de acuerdo en el cierre de los párkings. Además, la regulación ha causado que sea más difícil acudir al paraje para media hora. Yo iba antes de comer, me daba un baño, estaba un tiempo corto y luego volvía a mi casa fresco. Ahora eso ya no lo puedo hacer», explicó Torró.

El secretario de la entidad comentó que en Amics del Pou Clar están de acuerdo con los sistemas implantados para evitar masificaciones: «Hemos intentado que se aprobara alguna medida que beneficie las estancias cortas que hacer la gente de aquí, aunque somos conscientes de que es difícil Por ley no se puede discriminar, eso lo sabemos todos».

Torró realizó un somero repaso de los últimos años de regulaciones: «Nuestro grupo nace en 2013 a causa del descontrol total que había en el paraje, ya que la gente entraba hasta con aparatos de camping gas. Nacimos para ayudar y lanzar propuestas. Primero hubo informadores del programa de empleo joven de la Generalitat, pero había gente que venía y hasta se encaraba con ellos si les decían algo. Luego llegó la seguridad y después el sistema de reserva. El Covid causó que se cerrara el paraje por complejo. Ahora, parece que la regulación ha venido para quedarse».

Entre las alternativas que lanzan desde Amics del Pou Clar se encuentra la de apostar por un sistema de aparcamiento de pago: «Es algo que se hace en otros sitios similares. Eso sí, igual aquí no es tan fácil si los terrenos no son públicos. Es cierto que la gente del pueblo se puede sentir un poco desplazada y sería una forma de tener un escenario diferente».

Por último, recordaron que la gente puede reservar en tiempo real: «Es una cosa que muchos no saben. Cuando alguien con reserva se va su plaza queda libre y se puede usar en 30 minutos».