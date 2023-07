vengadores llenos de odio

No era necesaria la prueba del algodón para descubrir que la suciedad queda atrapada hasta convertirse en mierda pura (perdón por la grosería) cuando se intenta blanquear sin rascar, y cuando algún que otro programa político muestra las orejas de lobo y comienza el show del odio, de la rabia, de una venganza que aparece después de tantos años de convivencia democrática, de la xenofobia, del asco hacia quienes no comulgan con ellos la hostia del pasado, de aquellos tiempos que creíamos olvidados pero que está aquí con tanta fuerza que ya comienzan a preocupar. Se han vuelto más chuletas que nunca y lo que es peor, están provocando enfrentamientos que nos van a llevar a situaciones limite y eso lo saben ellos que se envalentonan y diseñan un futuro donde sus decisiones no huelen a mierda sino que están impregnadas de ella.

Las últimas elecciones autonómicas y municipales han dado fuerza a esos grupos de vengadores que no entienden de palabras, sino de rabia y de «ahora vais a ver de lo que somos capaces». Han estado escondidos entre los ropajes de la miseria negra para resurgir con tanto odio que estremece. Y lo han hecho precisamente ahora con la fuerza de las instituciones que democráticamente les amparan, aunque ellos no crean ni en estas instituciones ni en la democracia. Además, han visto que pueden sacar una buena pasta gansa ocupando los sillones del poder, que muy pronto le han cogido el gustillo a eso de mandar, y mandar, y además hacerlo con unas actitudes del fascismo más puro y duro, pero antes habrá que ir saqueando arcones al grito de prieta las filas. El alcalde de Vox en Náquera (solo poner un ejemplo por aquello que nos pilla más cerca), se vio con la vara de mando y dijo esta es la mía, copiando a Joaquín Sabina y a Maruja la de la orgía. Se subió el sueldo, prohibió banderas y manifestaciones; aseguró que la violencia de género no existe (Maruja estaba disponible para sus deseos. En plan figurativo, claro), dijo basta a las reivindicaciones LGTBI, quizás por no entender el significado de estas letras. Porque esa es otra: de cultura y conocimientos generales, cortitos, cortitos. Pero al alcalde de Náquera le salió algún tiro por la culata esos que disparan a traición sus jefes pese a no haber hecho la mili, y el pueblo se le rebotó. Y aquí entra en juego el análisis profundo de los resultados electorales. Si un pueblo se rebota, sale a la calle, cuelga masivamente banderas arco iris en los balcones y ventanas como protesta a esa acciones fachas, ¿quién les dio los votos?, ¿quiénes rectifican ahora sus deseos de ser gobernados por esta gente y se dan cuenta que les han dado por todas partes y donde más duele?. Y ese es solo el principio, porque seguirá doliendo cuando sus primos hermanos populares más reaccionarios les bailen la conga y blanqueen sus deseos hasta ir avanzando poco a poco al poder total. Tiempo al tiempo. Actuarán lentamente pero premeditadamente como en Albaida que han quitado la bandera arco iris con nocturnidad y han colgado la del águila franquista. Náquera o Albaida son solo ejemplos de lo que irá pasando, ya que tenemos personajillos tremendamente peligrosos que esperan la hora de tomar posesión de sus cargos: negacionistas, contrarios al aborto, a la LGTBI, al cambio climático (en Extremadura ponen al lobo a cuidar las ovejas, dándoles el poder en medio ambiente e incendios forestales), a la violencia de género… Aquí en las tierras valencianas dará miedo con sus decisiones la nueva presidenta de las Cortes y sus colegas los bomberos toreros que han tenido que empaparse de lecciones rápidas de lo que es la cultura y como se come. Dijo el torero que han salido todos del armario fascista donde estaban. ¿Esos son los que nos van a gobernar y a quien tenemos que rendir pleitesía? Esos cuyas ideas mataron a Lorca. Así de duro.