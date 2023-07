La primera decisión urbanística del nuevo gobierno de la Font de la Figuera ha creado ya la primera polémica. El ejecutivo del popular Elio Cabanes ha aprobado, con el apoyo del PSPV, la retirada de los ocho árboles de la Plaça Major para habilitar una decena de plazas de aparcamiento más a las que actualmente dispone el espacio, 6 en los espacios que ahora ocupan los maceteros con los árboles, y cuatro más que se ganarían al cambiar el aparcamiento de un lado a estacionamiento en batería y no cordón. La medida, que aún no se ha llevado a cabo, ha suscitado las críticas de Compromís, que afirma que “supone volver 16 años atrás, revertir el estado de la plaza a 2007”.

El portavoz de Compromís, Vicent Muñoz, explica que la colocación de árboles en la plaza fue una decisión emanada del proceso de participación ciudadana de 2018, fueron los vecinos del pueblo los que lo plantearon y los árboles “están ya asumidos por la ciudadanía”. Recalca, además, que su incorporación contribuye a “pacificar el tráfico y mejorar la estética de la plaza”. Muñoz también pone de manifiesto que, por las condiciones de la plaza y el sistema de evacuación de aguas pluviales, la colocación de los árboles y la redistribución de la plaza “evita que las aguas pluviales se vuelquen a las aceras y produzcan problemas de inundación en bajos y comercios de la plaza”. El portavoz de Compromís afirma que “la reversión de la plaza, con la retirada de los árboles y el aparcamiento en batería, los coches invadirán más acera y podrían volver los problemas de inundaciones en los establecimientos”. Además, Muñoz censura que “devolver la plaza 16 años atrás no creemos que sea la solución urbanística a una plaza tan emblemática para el pueblo. El modelo del PP es volver 16 años atrás, dar pasos retrógrados, mientras que nosotros apostamos por espacios para las personas”.

El alcalde, Elio Cabanes, responde a ello afirmando que “los árboles están en maceteros y no han podido crecer, están muriéndose, por lo que hay que sacarlos de ahí. Además, como no han crecido son ‘arbolitos’”. Sobre los posibles problemas en la canalización de las aguas pluviales, Cabanes señala que “hay que ver si se producen esos problemas de inundación, si pasan los iremos solucionando sobre la marcha”. El primer edil también manifiesta que el aparcamiento en batería “ha estado toda la vida y no ha pasado nada”, y recalca que con la reducción de plazas de aparcamiento el comercio local se ha resentido y los vecinos “se marchan fuera a comprar. Con esta medida queremos que la gente no se vaya fuera y que compre en los establecimientos del pueblo. Queremos impulsar el comercio local”, concluye.