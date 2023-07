La prioridad de sus sueldos en Xàtiva

En el primer pleno del ayuntamiento de Xàtiva se ha aprobado la retribución de las personas integrantes de la corporación y la creación de hasta seis tenencias de alcaldía, entre los veintiún concejales y concejalas que le corresponden, de acuerdo a la legislación electoral, a un municipio de 29.637 habitantes. Se puede leer en la prensa local que el gobierno municipal aumenta el número de concejales liberados –es decir con dedicación exclusiva percibiendo retribución pública- de tres a cinco. En relación con estas dedicaciones exclusivas llama la atención, en la delegación de competencias municipales del alcalde, que concejalas a las que se les otorga han perdido competencias tan intensas y destacadas como las de Cultura y la de Gran Teatre y, sin embargo; una mantiene la dedicación exclusiva que ya tenía en la pasada legislatura, a pesar de perder más del 50% del peso de su delegación y seguir en su probable situación en excedencia forzosa con reserva de puesto en el sector público, cómputo y retribución de su antigüedad; y otra accede a ella aun perdiendo la competencia sobre la actividad de la gran instalación sociocultural. Ambas percibirán una retribución con cargo a las arcas municipales, que sufragan mayoritariamente los impuestos de la sufrida ciudadanía setabense en ésta difícil época de inflación desbocada, de 40.000 euros al año ¿Además de la remuneración por asistencia a plenos y a otros órganos municipales?

Llaman la atención, en la misma proporción que también indignan, las declaraciones del concejal delegado de Hacienda sobre que el ayuntamiento de Xàtiva podría tener hasta diez concejales liberados, que no supone ningún problema para el consistorio y destacando que el alcalde al ser diputado provincial no cobrara de la ciudad. ¿Acaso la retribución del alcalde como diputado provincial, al igual que las dietas y complementos que «colearán» –¿en torno a los 70.000 euros anuales con dedicación exclusiva?- no provienen de los presupuestos públicos a los que la ciudadanía setabense contribuye? ¿Pretende decir el concejal responsable del presupuesto municipal, sin sonrojarse, que se le hace «un favor» a la ciudadanía no liberando el total de diez de concejales? Produce vergüenza.

La vicealcaldesa «de facto» del nuevo equipo de gobierno municipal también se incorpora a la nómina de concejalas con dedicación exclusiva -45.000 euros anuales, ¿más complementos?-. El tiempo, los resultados y los objetivos cumplidos o no darán o quitarán razones al respecto pero, de inicio, que sea la primera decisión nada más acceder a su responsabilidad genera, cuanto menos, dudas razonables.

Mientras España es la gran economía del euro donde más bajaron los salarios reales en 2022 y la OCDE corrobora que sus trabajadores sufrieron una pérdida de poder adquisitivo del 5,3% -la inflación disparada absorbió cualquier subida-, en una dinámica continuada en la que las nóminas crecen menos que la cesta de la compra y de creciente proporción de empleos mal pagados, los políticos de Xàtiva parece que quedan al margen de esta coyuntura general desfavorable e insisten en priorizar su sueldo, ajenos a la situación salarial del electorado en una muestra de insolidaridad, egoísmo y una malentendida vocación de servicio público de la que además se permiten alardear. Que mejoren, con esas cantidades, los presupuestos para que las políticas públicas de la ciudad la lleven a recuperar la iniciativa y el liderazgo que continúa perdiendo desde hace muchos años, algo que en un sistema de gestión por objetivos o productividad seguramente daría como resultado, desde hace ya bastantes décadas, más que el incremento, la disminución de las retribuciones de los cargos electos responsables. Mientras, poco o nada más sobre decisiones concretas de actuación municipal en la ciudad, tratadas en ese primer pleno de la legislatura. Hasta el próximo, ya jueves por la tarde, y no sábado por la mañana, priorizando, tal vez, el descanso del fin de semana a la posibilidad de una exigente y reivindicativa participación ciudadana que parece que bastante ha incomodado.