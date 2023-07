El entorno del río Fraile en Bicorp es uno de los emplazamientos de la Canal de Navarrés más visitados durante el verano. La posibilidad de combatir el calor en un paraje natural con múltiples pozas y cascadas se convierte en un atractivo espectacular para quién busca pasar una jornada diferente. Sin embargo, la aventura —sobretodo sino vas preparado— no está exenta de riesgos.

Durante los primeros compases del verano se han coordinado los rescates de dos grupos de jóvenes que se extraviaron.

Sus familiares no dudaron a la hora de llamar a los servicios de Emergencia. Y es que las administraciones públicas no se cansan de aconsejar precaución cuando visitamos un entorno natural que no conocemos.

En la propia página web de Turismo de la Comunitat Valenciana exponen que «estas rutas son de dificultad alta, por lo que se recomienda extremar las precauciones». Sin embargo, muchos hacen caso omiso.

Vicent Alapont es el coordinador del Grupo Especializado de Rescate en Altura (GERA) del Consorci de Bombers. Ayer atendió a Levante-EMV y explicó que el principal problema de estas zonas es el crecimiento exponencial de la presión humana:«En la provincia de Valencia tenemos espacios acuáticos de río. La gente también busca la zonas de baño que hay en el interior. En el caso de Bicorp y el río Fraile, y en otros, la gente confunde a veces el sitio en el que se halla. No es un ambiente lúdico, es un entorno complicado». Uno de los principales consejos que lanza Alapont es la necesidad de preparar la visita: «A los últimos jóvenes que se perdieron se les hizo de noche y todo se complicó. Uno había hecho la ruta y creía que se conocía el terreno. Hay que controlar las horas de luz, porque cuando llega la oscuridad la percepción del ambiente cambia».

El grupo extraviado no llevaba teléfonos ni prendas de abrigo: «Es necesario ir bien equipado cuando se va a un sitio como este. Los encontraron a las dos de la mañana y tuvieron suerte. Sino podrían haber pasado una noche muy larga en lo que al frío se refiere». Los jóvenes mostraban síntomas de hipotermia.

Alapont también aconseja ser prudente:«La gente tiene que calcular su ruta, avisar a alguien de que la van a hacer y han de medir sus capacidades. Hay que informarse bien e ir equipados. Hablo de seguir unas precauciones mínimas». El coordinador del GERA también comentó que la orografía del terreno debe tenerse en cuenta:«Es un espacio escarpado, por eso durante las horas de luz si hay un rescate va el helicóptero, sobretodo si hablamos de una lesión grave».

Rutas homologadas

Nuria Mengual es la actual alcaldesa de Bicorp. La primera edil también atendió a este diario y explicó que las rutas que están homologadas son las de senderismo: «El río pertenece a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y esa ruta no está homologada. Las cuerdas no las ha puesto el Ayuntamiento».

Mengual también comentó que están esperando la resolución de la Generalitat que permite que hayan voluntarios medioambientales en la zona: «El año pasado llegó a mediados de julio. Hablamos de personas que están por el entorno e informan».

La alcaldesa confirmó que el consistorio gestiona el aparcamiento de pago, donde también se reparten panfletos con información: «Todo está señalizado hasta la zona más fácil, sino conoces por donde vas es fácil pasarte y perderte».

«Pedimos a la gente que se informe antes de venir al río Fraile y que si al final viene lo haga preparada y equipada. Yo me he enterado de los últimos rescates por la prensa. Son episodios que se repiten. También hay que tener cuidado y prevenir accidentes»,. apostilló la alcaldesa de Bicorp.