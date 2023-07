El Club d’Esgrima Xàtiva y el deportista de club John Jakelsky han hecho historia en el Campeonato Autonómico de Esgrima celebrado el pasado fin de semana en València y el tirador setabense se ha alzado por décimo año consecutivo con el título de campeón autonómico. John Jakelsky demostraba una vez más su veteranía sobre la pista para colgarse de nuevo la medalla de oro autonómica en sable masculino, una medalla que ha conseguido los últimos diez años, de manera consecutiva.

El tirador del Esgrima Xàtiva ganó todos sus combates en la ronda de poules (la fase de grupos) y en directas pasó a semifinales, tras ganar a su rival por un contundente 15-4. En las semifinales se enfrentó a un rival que le plantó mucha intensidad en cada momento de combate, pero Jakelsky se impuso finalmente para pasar a la final. Una final en la que el deportista del Esgrima Xàtiva fue capaz de convertir sus debilidades en oportunidades para sumar puntos y llevarse el título de campeón tras vencer por un marcador de 15-5.

John Jakelsky es el único deportista en la historia en la esgrima de la Comunitat Valenciana en conseguir este reto, ser campeón autonómico durante diez años consecutivos, y el tirador se muestra “muy orgulloso” del resultado conseguido. “Durante una década he ganado a varias generaciones sobre la pista, sin perder nunca ninguno de mis asaltos y he demostrado con sable en mano quien es el mejor de esta parte de España. Ahora, con mis casi 44 años, puedo retirarme de esgrima deportiva dejando el listón bien alto para los que quieran seguir el mismo camino”, ha afirmado Jakelsky, quien anuncia así su retirada de la competición. El deportista y entrenador señala que “ahora voy a empezar de nuevo, aprendiendo otras disciplinas y modalidades dentro de este gran mundo de la esgrima. Quiero agradecer a toda la gente que me apoya y a la Federación de Esgrima de la Comunitat Valenciana por estos momentos tan gratificantes”, concluye el deportista del club de Xàtiva.