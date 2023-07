La Mort de la Província de Xàtiva

Fa dos segles que el Trienni Liberal sacsejà Xàtiva. De 1820 a 1823, la ciutat es va quedar sense frares, va deixar de ser San Felipe, i va aspirar a ser capital i seu catedralícia en un somni que va durar un any, fins que a Ferran VII, se li va ocórrer amb l’ajuda militar dels francesos, tornar a l’absolutisme. De nou abandonava la senda constitucional oberta per la proclamació de la constitució de 1812. Hui commemorem el bicentenari d’una altra desfeta com la de 1707, que esborrava del mapa la nova organització territorial d’Espanya.

A l’estiu de 1823, Xàtiva certificava la defunció del somni de la província, el qual s’havia transformat en un malson iniciant una guerra civil, que inundà la nova demarcació administrativa de partides realistes que volien recuperar el predomini del poder executiu sobre el legislatiu. Les idees liberals no van ser millor que les feudals. La substitució dels drets senyorials pel de la propietat privada i del lliure comerç, no va millorar res la situació socioeconòmica de llauradors i jornalers, i damunt l’església era espoliada, i el seu clergat regular expulsat de Xàtiva, com si foren uns delinqüents, mentre els preus dels lloguers de la terra anaven a l’alça i els jornals a la baixa.

La població es dividia entre els que volien tornar a l’absolutisme, amb un rei que concentrara tots els poders i una societat estamental basada en la tradició, i els liberals, que volien implantar a Espanya una monarquia constitucional, que convertira al país en una nació de ciutadans, i no un regne de súbdits. Les autoritats buscaren la conciliació analitzant els punts en comú. Espanya era una nació que estimava a Déu, a la pàtria i a Ferran VII, i apel·laven a no repetir els horrors de la Guerra del Francés. De res va servir, optant finalment també els liberals pel camí de la violència. L’estat liberal perseguiria a tot aquell que «ose separarse de la senda constitucional», sota l’ultimàtum de «constitución o muerte». La província de Xàtiva es trobava en peu de guerra.

La situació empitjorà a desembre de 1822, quan la Santa Aliança va decidir, en el Congrés de Viena, que una Espanya liberal era un perill per a Europa, i es va encarregar a França la tasca de restablir la monarquia absoluta a Espanya. El 7 d’abril de 1823 un exèrcit francés, conegut com els Cent Mil Fills de Sant Lluís, sota el comandament del duc d’Angulema, va travessar la frontera pel Bidasoa.

Un mes més tard, 7 de maig de 1823, el realista Joaquín Capapé va pendre Alzira. Els membres de la Diputació provincial de Xàtiva van ser evacuats a llocs més segurs, mentre l’Ajuntament de Xàtiva va acordar que es rebera a les tropes realistes amb tota solemnitat. Pocs dies després, el guerriller va dormir a la Casa d’Alarcón —actual jutjat municipal—. Xàtiva no va presentar cap resistència, ni convocà a la milícia, i va rebre al militar com si aquesta fora una urbs absolutista i no una capital provincial d’una monarquia constitucional. No es volien repetir les errades del passat i fer inútils resistències, com la de 1707.

Segona rendició incondicional com la de l’ocupació francesa d’unes dècades abans . El senyor Capapé, de malnom el «Royo de Alcañiz», dirigia una important columna que havia atacat Calanda, Teruel i molts pobles de Castella, fins que arribà a assetjar els camins la província de Xàtiva. Només van romandre a Xàtiva cinc dies, el temps suficient per a fer-se amb tota mena de queviures i tornar a les muntanyes. La ciutat es buidà de pantalons de lli, ferradures, pa, carn, vi, arròs, garrofes i palla. Era el preu a pagar per evitar un vessament de sang.

Va eixir «el Royo de Alcañiz» a tota pressa, en assabentar-se que el general Francisco López Ballesteros es dirigia a la reconquesta de la capital i a reinstaurar l’òrgan de la Diputació a la seua seu de la Casa de l’Ensenyament, hui museu de Belles Arts. Arribà Ballesteros a Xàtiva molt enfadat. La ciutat no s’havia resistit a l’entrada de les tropes realistes, i damunt les havien rebut amb tots els honors. En conseqüència, va cessar a tota la corporació municipal i va nomenar a una nova dirigida per Manuel Espejo i Ignacio de Diego, com a regidors més importants. Després va demanar queviures per abastir a tot el seu exèrcit molt més nombrós que la partida realista de Capapé, i damunt ara demanava a la ciutat 5.000 duros en metàl·lic, per a pagar els sous dels oficials.

Un mes més tard les tropes realistes i franceses ocuparen definitivament Xàtiva el 18 de juny de 1823. De nou, la ciutat va obrir les portes sense lluitar. Ballesteros tenia el que volia i havia marxat. Els ciutadans estaven farts de la política, els donava igual ser absolutistes que liberals. El que volien era la fi de la guerra i tornar a tindre seguretat per poder treballar en pau.

Xàtiva tornava al passat. Tots els regidors quedaren inhabilitats i calia recuperar la situació política existent abans de la revolució liberal. El 25 de juny cessava tot l’ajuntament constitucional. I es nomenaven nous regidors, mentre s’obligava a Pascual Cuenca, el darrer cap polític de la ciutat, a marxar de Xàtiva.

La ciutat tornava a ser absolutista en nom de la pau social. Riego marxava a Càdis a organitzar la resistència i votar la incapacitat del monarca. El 14 de setembre va ser derrotat en la batalla de Jodar. El 15 de setembre va ser traït, abandonat per les seues tropes, i fet presoner. El 7 de novembre de 1823, Rafael del Riego va ser penjat i decapitat a Madrid. Els germans Villanueva salvaren la vida en poder fugir a Anglaterra. Cent anys más tard, l’Ajuntament publicava aquest mapa amb un breu resum sobre la història de les vicissituds d’aquella província. Era un regal per a Emilio Llanderal «en gratitud por las deferencias y plácemes recibidos durante los muchos años que desempeño el cargo de secretario municipal», i també per homenatjar la memòria de Joaquín Lorenzo Villanueva «constante paladín defensor de los intereses de Játiva».