Lunes 10 de julio, seis de la mañana. Los vecinos de Novetlé se asoman a una nueva jornada enmarcada en una ola de calor incipiente. Sin embargo, no es un día normal en esta pequeña población cercana a Xàtiva que roza los 900 habitantes. Varios coches de la Policía Nacional y de la Guardia Civil invaden algunas sus calles. De hecho, algunos residentes también alertan de la presencia de drones de vigilancia desde la salida del sol. Los agentes se han desplazado hasta el municipio de la Costera para detener a uno de los miembros de la banda que en diciembre del año pasado atracó un banco en la Llosa de Ranes. Las fuentes consultadas confirman que el varón responde a las iniciales G. B y que se habría trasladado hasta la localidad de la Costera en 2021 con su familia, aunque en las últimas semanas vivía solo en la residencia que tenían alquilada.

Junto a esta operación también se ha coordinado dispositivos similares en Benicull (Ribera Baixa) y en otro municipio de la comarca de la Costera. En total, han sido detenidos tres hombres de nacionalidad italiliana y a una mujer española. Los cuerpos de seguridad les implican en el atraco a una sucursal bancaria que tuvo lugar en la Llosa de Ranes en diciembre del año pasado y en otros episodios similares registrados en la Comunitat Valenciana. En el asalto de la Llosa los agentes consiguieron detener a uno de los participantes -que acabó en el carcel-, aunque el resto huyó en direcciones diferentes.

Las fuentes consultadas también confirman que los arrestados tienen edades comprendidas entre los 43 y 53 años y antecedentes por atracos en Italia. Al menos dos de ellos son originarios de Sicilia. A su vez, en los registros de sus domicilios los agentes requisaron, al menos, dos armas de fuego. Una de ellas es de fogueo y los servicios de balística de la Guardia Civil determinarán so fue utilizada en el atraco de la Llosa de Ranes. A su vez, en uno de los registros también se incautó droga.

Discusión en un bar y aparición de una pistola

La presencia de G. B en Novetlé ha sido la comidilla de la localidad en las últimas semanas. De hecho, en todos los corrillos se narra la historia de que protagonizó una discusión en bar y acabó sacando una pistola. El incidente tuvo lugar en el bar de jubilados emplazado justo a la entrada del municipio. Ayer, los participantes de una partida de truc en una mesa ubicada frente el local comentaban lo ocurrido. Jorge Alonso trabaja en el local en el que tuvo lugar el incidente. Ayer atendió a Levante-EMV y explicó que el detenido era un cliente habitual: "Siempre venía al bar y se hacía un chupito de whisky. Ese día lo que pasó es que vino un muchacho y le dijo que tenía que pagarle una deuda a su amigo. Creo que él le dijo que tenía que venir su amigo, él no. Discutieron y se fue a su casa. Volvió con una pistola, pero yo creo que no llegó a sacarla. Lo que hizo fue tratar de intimidar al otro, nunca sacó la pistola ni apuntó a nadie. Yo lo conozco, me puse en medio y lo apacigué. Cuando se corrió la noticia de que había estado con la pistola en el bar todo el mundo le reuhía, le tenía miedo. Llevaba tiempo aquí, yo lo conozco bastante. Teníamos bastante trato. Yo no tengo coche y, a veces, me ha llevado a mi casa y todo. Yo me enteré de la detención hoy, no sabía nada".