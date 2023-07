Javier Cantó Vañó es el nuevo presidente de Cruz Roja en Ontinyent. Su nombramiento ha sido aprobado por el presidente de Cruz Roja Española en la Comunidad Valenciana, Rafael Gandia Balaguer. Voluntario de la entidad, ha realizado durante el último año funciones de asesoramiento estratégico participando en el “Grupo de Trabajo Futuro de Cruz Roja en Ontinyent”. El nuevo presidente de Cruz Roja en Ontinyent ha señalado que su objetivo prioritario "va a ser comarcalizar la asamblea, dando visibilidad al trabajo de los voluntarios en Ontinyent, Aielo, Agullent, Bocairent y Fontanars, los cinco municipios que conforman el grupo. Queremos dar mejor respuesta a los colectivos más desfavorecidos y estar más cerca de las personas que lo necesiten". También destaca su propósito de ampliar Cruz Roja Juventud en Ontinyent, "formando un grupo numeroso y activo de voluntarios jóvenes, para garantizar de esta manera el futuro de la asamblea".

Licenciado en óptica y optometría

Desde la Cruz Roja realizan su somer perfil profesional del nuevo director de la entoidad en Ontinyent. Javier Cantó Vañó es licenciado en óptica y optometría por la Universidad de Alicante, máster en Optometría en la Universidad Camilo José Cela de Madrid y Bachelor of Sciencie in Optometry por el New England College de Boston.

Ha ejercido su profesión ocupando el cargo de gerente en firmas de València. También es profesor asociado en la Universidad CEU San Pablo y ha sido profesor docente en el departamento de Óptica y Optometría en AIDO y en el Centro Boston de Optometría en Madrid. "Fue presidente del Rotary Club d’Ontinyent en el año de la pandemia y participa como cooperante en dos ONG’s: Visió sense fronteres e Iluminatica, visitando anualmente la República del CHAD, en Africa Central, con el objetivo de eliminar la ceguera evitable producida por las cataratas", exponen.

Nuevo equipo

Junto con el nombramiento del presidente en Ontinyent, se han nombrado dos vicepresidentes en la asamblea local: Pepe Reig, licenciado en Administración y Dirección de empresas por la UPV "con 20 años de experiencia en el sector de la banca" y Dolo Moscardó, licenciada en Ciencias de la Información por la UPV y "con 20 años de experiencia en empresas de comunicación". "El objetivo a corto plazo es integrar en el equipo de dirección a todo el comité de la asamblea d’Ontinyent, formado por 8 personas elegidas por votación en abril de 2023. La primera reunión del equipo está prevista para el próximo miércoles 2 de agosto", apostillan.