El centenari del futbol: el «Club Deportivo Onteniente»

Fa poques setmanes ha sigut notícia la fusió dels clubs de futbol locals, entre ells el Ontinyent 1931 i Club Deportivo Ontinyent, en una sola entitat esportiva. No volguera que passara inadvertit el centenari de la inauguració del primitiu estadi del «Clariano», el diumenge anterior a la celebració de les festes de Moros i Cristians. Fem un poc d’història dels primers anys de futbol a la nostra ciutat.

En els anys vint del passat segle, a Ontinyent s’escampava la passió per un nou esport nascut a Anglaterra: el futbol. El setmanari «La Paz Cristiana» informava en l’edició del 22 de juliol de 1922 de la naixent afició: «Los jóvenes bien de la sociedad fontana han tomado con gran entusiasmo el cultivo de los deportes novedad. El Balón pie es lo que ahora priva y formada ya la junta del club y divididos en varios equipos, prometen adelantar mucho en dichos ejercicios».

Dit i fet, el diumenge de festes de moros i Cristians d’aquell mateix any, s’enfrontaven en el pati del Patronato (actual residència de Sant Francesc) l’equip local d’aficionats, capitanejats pel futbolista Amador Sanchis, contra altre «compuesto de sportsmans alcoyanos. Resultó muy interesante la partida que se hizo por vía de ensayo». El nou esport guanyava adeptes entre la joventut benestant. De fet, en gener de 1923, el col·legi «La Concepción» es va dotar amb un camp per a jugar a futbol en la partida del pla de Mossén Conca, unes instal·lacions destinades a millorar «la salud y trabajo intelectual» dels alumnes.

Sens dubte, 1923 va ser l’any en què es va fundar el primer equip de futbol de la ciutat que va participar en campionat oficial contra altres de poblacions veïnes com Alcoi o Xàtiva. De fet, en les festivitats extraordinàries celebrades amb motiu de l’ofrena de les noves andes a la Puríssima es va crear dins la junta de festes una comissió d’esports formada per Daniel Guillem Luz i Tomàs Valls Such (futur propietari de la tenda “El Barato”). Ells, «ayudados de la flor de nuestra juventud», organitzaren «emocionantes partidos en los que participarán los mejores equipos de la región».

En efecte, en el camp del Patronato, el nou equip Onteniente Club Deportivo va jugar dos partits, els diumenges 20 i 27 de maig amb molt bons resultats «y en ambos los jóvenes fontanos manifestaron grandes adelantos operados en el deporte obteniendo ruidosos triunfos sobre sus contrincantes». Un moment clau en la història d’este esport a Ontinyent va ser la inauguració del primer camp de futbol «El Clariano» conegut popularment com de «La Farinera», perquè estava situat al costat de la fàbrica, en la intersecció de l’avinguda de Ramon i Cajal-carrer del músic Vert. L’estadi es va inaugurar el diumenge 19 d’agost a les cinc de la vesprada.

«El Diario de Valencia» el 23 d’agost de 1923 informava de la inauguració del nou camp, un projecte promogut per la directiva del Ontiñén F.C (sic) El terreny de joc tenia unes mides de 90 metres de llarg per 45 d’ample «y ha sido acondicionado excelentemente». A l’acte, segons «La Paz Cristiana», va assistir un nombrós públic. L’arxipreste Rafael Juan Vidal va beneir les instal·lacions esportives destacant que amb esta iniciativa «las energías de la juventud se encauzaban por los caminos de vigorizar sus cuerpos y con ellos purificar sus almas».

A continuació, alineats en el camp l’Onteniente CD i el Játiva, i acompanyats per una banda de música que interpretava de la Marcha Real, el comte de Torrefiel “dio el shoot inaugural de honor”. La crónica esportiva va informar que “Los noventa minutos de juego resultaron entretenidos y repetidamente se ovacionó a ambos equipos, quedando finalmente vencedor el Onteniente por 7 gools a cero”.

La junta directiva del Onteniente Club Deportivo, que havia executat amb suma competència el projecte del nou camp, va convocar una junta general per a les deu del matí del dia 23 de desembre de 1923. La reunió dels socis es va celebrar en sala principal de la Societat de Festers, un escenari que al llarg dels anys ha sigut l’habitual en les assemblees del club. Entre els punts de l’orde del dia constava l’aprovació de comptes i la renovació dels directius. L’afició pel nou esport iniciava un camí il·lusionant; en els anys següents nasqué el C.D Ideal i en 1931 es fundà el Onteniente C.F.