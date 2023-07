El pasado 11 de junio los responsables de la plataforma Eactivos confirmaron que la subasta pública por los terrenos de la antigua Colortex en Ontinyent había finalizado con la presentación de una única oferta. Un fondo de inversión ha ofrecido un total de 2,6 millones de euros para hacerse con esta gran superficie industrial, dividida en cinco lotes diferentes en el procedimiento, que sumaban un valor de once millones de euros. Una vez finalizado el plazo en el que los acreedores podrían igualar la oferta, el futuro de estas parcelas parece definido. Aunque aún queda mucho camino por recorrer.

Sin embargo, la noticia ha sido bien recibida por los vecinos de la Senda dels Cinc Germans, que desde hace años sufren los vertidos pestilentes de la fábrica.

Mari Carmen Coll es una de las portavoces de la entidad que agrupa a los vecinos. Ha llegado a ver cómo saltaba el detector de gases de su vivienda por los malos olores registrados. Ayer atendió a Levante-EMV y definió como una buena noticia que se haya presentado una oferta por los terrenos de Colortex:«Si es verdad que compran al final los terrenos y acaban con los olores, le pondré un cirio a todos los santos que conozco», declaró.

Coll, que sabe que el proyecto está en una fase muy incipiente, expuso que «es cierto que la situación ha mejorado algo durante los últimos meses, aunque a veces sigue haciendo un olor fuerte depende del sitio en el que estés. A mí casa no llega casi, pero los vecinos que sí están más cerca de la fábrica siguen indignados».

«Hemos leído que lo podrían tirar todo y hacerlo nuevo, aunque la cosa está muy verde. Sin embargo, valoramos el paso dado. Ahora, la gente sabe que nunca nos hemos quejado por quejarnos. Lo hemos pasado muy mal. Lo que ocurre es que sigue habiendo actividad y no invierten porque no le ven futuro. Es una situación que ha afectado a todo el pueblo de Ontinyent».

Roberto Soler también vive en la Senda dels Cinc Germans. Su situación es mucho más dura: «Esta semana hemos vuelto a sufrir los malos olores. Es una situación que se registra desde hace varios años. Yo tengo mi casa desde hace ocho y creo que llegaron a los tres años de estar aquí. Cuando sopla el viento de Poniente tengo que cerrarlo todo y no puedo salir en ningún momento. Y en las olas de calor es mucho peor. Es un olor vomitivo, como a huevo podrido». El residente afectado también definió como «un paso positivo» que se haya presentado una oferta por los terrenos de Colortex, aunque es consciente de que no será una cosa rápida:«Aún queda mucho por hacer».

«Antes de ayer por la tarde, salí y no olía. Me metí en la piscina y a los tres minutos me vino un olor insoportable. Me duché y fui a casa del propietario de Bleachont, que es el mismo que el de Colortex, ya que sé donde vive. Llamé al timbre para contarle lo que pasaba. Me dijo que estaban haciendo todo lo posible, pero no me abrió. Dijo que están echando productos nuevos. Al día siguiente también lo vi saliendo de la empresa y se lo dije. No es que pase todos los días, pero cuando pasa es muy desagradable. Y no lo han arreglado en estos últimos años», apostilló el damnificado.

El Ayuntamiento valora la oferta presentada

Sayo Gandia es la concejal de Medio Ambiente en el Ayuntamiento deOntinyent. Ayer valoró la oferta presentada: «Pensamos que de confirmarse la venta sería una muy buena noticía, porque permite desarrollar en este espacio otra actividad comercial y de dinamización económica que además reaprovecharía esta zona industrial. Entendemos, además, que supondría la finalización definitiva de una actividad muy molesta para el vecindario. Desde el Ayuntamiento siempre hemos estado junto a las personas afectadas por los malos olores».