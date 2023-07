Es el nuevo alcalde de l’Alcúdia de Crespins, pero no se estrena en el cargo, ya fue alcalde entre 2007 y 2015. ¿Cómo ha sido el regreso a la alcaldía ahora?

Sí, llevo 20 años en el ayuntamiento. Empecé en 2003, hace ahora 20 años, y entré como teniente de alcalde y concejal de Cultura. Después hubo una moción de censura y fuimos a la oposición, volví en 2007 con un gobierno del PP en minoría, con apoyo del Bloc de Joanjo Masó, y estuvimos esa legislatura así, ganando las siguientes elecciones municipales con mayoría absoluta, como ahora, que nos hemos quedado a 20 votos del octavo concejal. En los primeros ocho años como alcalde en el gobierno hicimos muchas cosas en el pueblo, eran otros tiempos. En 2015 nos quedamos en la oposición, donde hemos seguido trabajando estos ocho últimos años, apoyando todo lo que era bueno para el pueblo, votando a favor. Hemos sido una oposición responsable, también desde la crítica, a los actos, y la gente lo ha valorado. Hemos hecho una campaña explicando lo que queremos hacer, que es lo que nuestros vecinos quieren que hagamos, no hacer un programa a ciegas. Es importante escuchar a los vecinos, a las asociaciones, el colectivo social del pueblo es muy importante para nuestras actuaciones.

¿Ha encontrado muchos cambios en el ayuntamiento?

Yo dejé el ayuntamiento con 47 trabajadores, ahora hay 80 y hemos pedido una auditoría de personal y económica. Antes teníamos un presupuesto de 3,5 millones, ahora casi ronda los 5 millones y el capítulo 1, el de personal se lleva un porcentaje muy alto de gastos. También es importante la colaboración, la aportación de los ayuntamientos con las subvenciones que vienen de la Diputació o de la Generalitat, vienen al 10, al 20, al 30 o a veces hasta el 40 o el 50 por cien. Que el ayuntamiento tenga que aportar esa cantidad suplementaria para la subvención ha sido un esfuerzo que ahora vamos a ver si se puede mantener, vamos a pedir a esas administraciones que lleguen al 90%, aunque lleguen menos subvenciones pero que la aportación municipal sea menor porque los consistorios no tenemos tanto capital para invertir en las subvenciones. Ya lo dije cuando fui alcalde y el presidente de la Diputación era Alfonso Rus, que las subvenciones eran muy importantes, pero si ponían un 30 o 40% a muchas no llegábamos. Esperemos que nos escuchen y que las nuevas subvenciones lleguen al 90% para que el ayuntamiento no tenga que arruinarse en el resto de las subvenciones que nos dan.

Es médico de familia y sigue ejerciendo. ¿Cuál será su dedicación al consistorio?

Ahora no cobro como alcalde. Me quedan unos meses para jubilarme y el próximo año me jubilaré. Del centro de salud libro un día y la dedicación al consistorio la concentraré en ese día. El número 2, el vicealcalde Luis Santana tiene dedicación exclusiva y es como mi sombra. Por la tarde nos reunimos y coordinamos todos los trabajos. Mi dedicación al ayuntamiento de momento es la mañana de los miércoles y todas las tardes, y domingos si hace falta. Es verdad que no hay médicos y muchos me piden que no me deje la medicina y hasta que me jubile aguantaremos, porque no hay médicos, hemos tenido problemas en los centros de salud porque faltan médicos para cubrir las vacaciones y las bajas, un conflicto que es a nivel de toda España la falta de médicos de familia. Vamos a estar ahí ayudando con mi profesión para que por lo menos l’Alcúdia de Crespins tenga un médico, como quieren, ahí peleando.