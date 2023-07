Tiene 76 años de edad. Tras toda una vida residiendo en la ciudad de Xàtiva, se trasladó a un chalet de la cercana Serra del Puig hace tiempo. Sin embargo, sigue bajando todos los días con su furgoneta a la capital de la Costera. Su presencia junto a la renombrada «Font dels 25 dolls», uno de los lugares más icónicos de la ciudad, es un clásico. Su figura es más que conocida. Todos los días —salvo raras excepciones— aparca su vehículo en un lugar cercano, transporta la tradicional «boga» —enea en castellano— junto a las piezas que debe reparar y pasa las horas con los encargos realizados por setabenses o gente de la comarca de la Costera.

Manolo García es el último «enbogaor» de Xàtiva.

«No tengo un horario fijo. Suelo venir todos los días a partir de las ocho de la mañana, me voy sobre la una del mediodía y muchas tardes sobre las cuatro y media estoy aquí. Todo lo que hago me lo enseñó mi hermano mayor, que ya ha faltado. Hace 20 años que vengo a la fuente, hace 20 años que soy ‘enbogaor’. Me gusta lo que hago, me entretiene. Si me lo quitaran por alguna razón sería como pegarme un tiro con una escopeta», explicó ayer a Levante-EMV.

García, que trabajó anteriormente en la obra, define Xàtiva como «su ciudad» y durante mucho tiempo residió en un piso del número 18 de la calle Enriquez, que ahora tiene un familiar.

El sitio que no abandonará seguro es el entorno de la «Font dels 25 dolls»: «Trabajó en la zona porque es un buen sitio. Y porque la gente ya sabe que estoy aquí, no tiene que buscarme. Vienen, me traen las sillas y luego saben que tienen que volver al mismo sitio para recogerlas una vez están arregladas. La verdad es que estoy muy acostumbrado a estar aquí. La verdad es que me encuentro muy cómodo en este sitio».

El hecho de que el material con el que trababa principalmente —la enea— necesite ser hidratado para ser un poco más flexible también es un factor clave a la hora de escoger este emplazamiento tam especial dela ciudad.

«Son sillas del recuerdo»

El artesano setabense apuntó que de media le suelen traer unas diez o doce sillas cada semana y que cada arreglo suele costar unos 25 euros, aunque depende de muchos factores:«La gente me conoce, sabe que trabajo bien. Es una cosa ya tradicional, vienen por aquí, pasan y me dejan la silla y me dicen que la quieren arreglar. En la mayoría de ocasiones hablamos de lo que yo defino como ‘sillas del recuerdo’. Son asientos que utilizaba una persona que se ha ido y que asocias con su figura. Pueden ser de un padre, una madre, de un abuelo... lo que nunca me trae la gente son sillas nuevas». El artesano también relató una visita que realizó a una escuela de Canals a petición de una maestra:«Me conoce y me pidió que acudiera a hacer una demostración, para que los jóvenes vieran de primera mano como trabajo. Pero no fue una buena experiencia. ¿Sabes lo que pasó?. Todos se fueron a jugar al patio, al fútbol, y no me hicieron ningún caso. Para mí fue un desprecio, yo sí valoro el trabajo que hago y me consta que hay gente que también lo hace. No me volverá a pasar una cosa así. No volveré a hacer nada parecido».

Solamente conoce a otro artesano similar de Quatretonda:«Ahora tiene colmenas». Manolo García atendió a este diario alas nueve de la mañana. No había mucha gente en los alrededores. Ataviado con una camiseta del Trofeu Fira d’Agost tenía dos sillas preparadas para acabar, trabajando con mimo: «Ami me gusta mucho lo que hago. Es mi pasión. Si me lo quitaran me matarían».