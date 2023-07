El Castell de Xàtiva se rindió el sábado pasado al rock y folk más reivindicativo con la visita del veterano grupo Celtas Cortos. Pasaba de las once de la noche cuando la banda vallisoletana liderada por Jesús Cifuentes apareció en el escenario para protagonizar una velada en la que no faltaron sus clásicas canciones, hoy convertidas en himnos con el paso de las años. "20 de abril" o "El emigrante" fueron dos de las composiciones más aplauidas por la platea. Como suele ser habitual en cada edición del festival, las entradas se agotaron semanas. El sold out está más que asegurado en la capital de la Costera.

El formato de la cita -con filas de sillas en un espacio al aire libre en pendiente- dejaba alguna duda inicial por el sonido desplegado por una banda de rock y folk. Sin embargo, el público acabó totalmente entregado. La poderosa y característica voz de Jesús Cifuentes no pierde fuelle con los años -en su DNI ya salen más de 50- y los sonidos aportados por el violín, las flautas o la gaita siguen actuando como grandes aliados en sus melodías. Cifuentes accedió a la fortaleza setabense con una camiseta con el nombre y los colores de "Ukraine", pantalones anchos y zapatillas deportivas. En los primeros compases hizo referencia al calor vivido en la ciudad -algo que no sorprende- y desplegó su estentórea voz sin flaquear en ningún momento. De hecho, también tuvo tiempo de adaptar alguna letra con pequeños matices, como cuando incluyó la palabra "fascistas" en vez de "racistas" en "El emigrante": "Un dios maldijo la vida del emigrante. Serás mal visto por la gente en todas partes Serás odiado por FASCISTAS maleantes. Y la justicia te maltrata sin piedad...". La actualidad manda. A su vez, durante la velada repitió varias veces "Gràcies Xàtiva" y realizó otras lecturas sobre temas actuales. En la presentación de una de las canciones criticó los enormes beneficios de las companías multinacionales -como las electrícas- en los tiempos de crisis que vivimos y también defendió el sistema de servicios públicos que disfrutamos en nuestro país: "Cuando hemos pasado una pandemia, la enseñanza pública ha estado ahí, en los peores momentos. La sanidad pública ha estado ahí, en los peores momentos. La España vaciada y el sector primario, también. Lo público es un árbol que nos cobija a todos, que regamos entre todos para poder recibir su sombra". El cantante de Celtas Cortos explicó, a su vez, que aunque llevan 35 años o más sobre los escenarios aún tienen tiempo de "parir" nuevas canciones, presentando la pieza "Que bailen los demonios". Las canciones instrumentales -presentes en toda su discografía- contaron con su porción de protagonismo, en un concierto que se alargó hasta casi la una de la madrugada tras los vises reclamados por los presentes. Uno de los espectadores de las filas centrales se pasó gran parte de la noche pidiendo la canción "Tranquilo majete" en cada una de las pausas. De hecho, algún otro asistente le espetó: "No la van a cantar por pedirla tanto". Al final, fue la última letra del concierto, con el público de pie y a los coros. Celtas Cortos dejó una más que grata impresión en Xàtiva. Un grupo veterano que sigue llenando. Que sigue lanzando mensajes reivindicativos con sus potentes letras.