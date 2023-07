Tan pronto como un concejal toma posesión del acta, una de las primeras obligaciones que debe afrontar consiste en desnudar su patrimonio. Este ejercicio de transparencia, que el Gobierno implantó tras la crisis financiera de 2008 para reforzar el control sobre los cargos públicos, ha sido cumplimentado por los 21 regidores del Ayuntamiento de Xàtiva.

Los concejales airean un patrimonio medio valorado en alrededor de 145.500 euros. Sin embargo, la comparativa entre las declaraciones de bienes y actividades que se hicieron públicas este lunes por cauces oficiales sitúa al único edil de Vox, Francisco Suárez Mollá, como el que más fortuna amasa de toda la corporación municipal, a mucha distancia del resto de los representantes municipales en el pleno.

Suárez está en posesión de un activos valorados en 711.308 euros, la mayor parte de los cuales se corresponden con la estimación catastral de los bienes inmuebles que tiene en titularidad, por un importe de 501.278 euros. El nuevo concejal del consistorio dispone además de otros bienes no inmuebles valorados en 210.030 euros. En el reverso de la moneda, declara un pasivo de 24.431 euros entre créditos, préstamos y deudas, mientras que en el último año obtuvo unos rendimientos por actividades privadas de 10.080 euros.

El siguiente regidor con más patrimonio en el ayuntamiento es el responsable del área de Deportes, Vicent Lluch (PSPV), que declara 278.389 euros, 432.919 € menos que el portavoz de Vox. Suárez identifica el grueso de sus activos con un chalé que tiene en la Llosa de Ranes, al que suma el piso en el que reside -que recibió en herencia- y la propiedad de una nave compartida con su hermana.

El edil subraya que durante 17 años estuvo al frente de una importante industria de distribución de muebles que suspendió pagos en 2021 y vincula parte de su fortuna con una harencia recibida. "He ganado mucho dinero durante mucho tiempo durante mi historia como industrial, aunque por suerte o por desgracia el grueso del patrimonio lo vendimos en el concurso de acreedores y ya no tengo tantos bienes como tenía", explica Suárez, que defiende que le gusta ser "muy transparente, a veces demasiado". "En la campaña siempre dijimos que no me he metido en política para ganar dinero, porque lo gano muy bien en el ámbito privado", ahonda.

En cualquier caso, el concejal sostiene que no sabe si tener tanto patrimonio "es bueno o malo, conforme están los impuestos". Precisamente, recalca que el principal motivo para presentarse a las elecciones fue su convicción de que las cargas tributarias que pagan los ciudadanos "son demasiado altas". "Se tira demasiado dinero en el sector público, hay que ser austero y respetar hasta el último céntimo, un ayuntamiento como el de Xàtiva no tendría que tener deuda", incide Suárez, que desde este año trabaja como director de exportaciones de una empresa albaceteña dedicada al ámbito de los colchones.

Los concejales tienen un 34 % más de patrimonio que en 2019

De manera global, los regidores que forman parte de la recién estrenada corporación municipal disponen de un 34 % más de patrimonio que en el anterior mandato. Por detrás de Lluch (con 278.389 € en activos, 54.030 € de pasivo y 20.880 € en rendimientos por actividades profesionales), el tercer edil con una salud económica más próspera es David Oltra (PP), que gestiona un taller de reparación de vehículos. Atesora unos activos valorados en 227.398 euros (166.770 € en bienes inmuebles y 60.628 € en otro tipo de bienes) y un pasivo de 8.500 euros.

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, dispone de un patrimonio de 195.839 euros (similar al de hace cuatro años) y declara un pasivo de 89.580 €

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, dispone de un patrimonio de 195.839 euros (similar al de hace cuatro años) y declara un pasivo de 89.580 €. En 2022 ingresó 50.291 euros como representante público, menos que otros ediles. Las concejales del PSPV y PP Raquel Caballero y Ana Díez airean una fortuna pareja que se acerca a los 192.000 euros. La primera percibió 25.200 euros el año pasado y la segunda, 22.304 euros.

El líder de la oposición, Marcos Sanchis (PP), ha hecho público un patrimonio valorado en 122.992 euros (de los cuales 115.542 € están vinculados a bienes inmuebles), un pasivo de 178.744 euros y unos ingresos de 42.100 euros como trabajador del servicio público de empleo y regidor en el Ayuntamiento de Xàtiva. En 2019, Sanchis declaró 238.000 euros en activos, un 48% más que ahora.

Declaración de bienes edil a edil

Por el PSPV, Ignacio Reig declara 179.466 euros de patrimonio, 69.778 € de pasivo e ingresos de 49.726,84 euros el año pasado; mientras que la exdiputada Xelo Angulo percibió 68.525,68 euros y tiene 112.600 euros en activos y 35.612 euros de pasivo. Pedro Aldavero amasa un patrimonio de 75.699 euros y cobró 49.786 euros en 2022; Lena Baraza declara unos ingresos de 53.831 euros, un pasivo de 82.000 € y unos activos de 118.000 €; María Beltrán no tiene inmuebles en propiedad: sus activos ascienden a 4.749 € y percibió 31.919,48 € en 2022.

Por el PP, Eduardo Llopis airea un patrimonio de 56.872 euros y unos ingresos por actividades profesionales de 12.059,80 euros, mientras que Sonia Pla dispone de 66.160 euros en bienes y 38.300 euros en deudas y Vicente Boluda gestiona unos activos de 81.524 euros, un pasivo de 42.000 € y unos ingresos de 35.453 €. En el caso de Inmaculada Signes, su patrimonio es de 64.597 € y declara unos ingresos 12.747,26 euros. Por su parte, Emilio Prats ha comunicado un patrimonio de 19.500 euros y 30.860 euros en emolumentos.

Por el lado de Xàtiva Unida, su portavoz Amor Amorós ingresó el año pasado 45.964 euros y tiene 132.468 euros en propiedades y 100.000 euros de pasivo. Alfred Boluda declara unos activos de 184.234,61 €, un pasivo de 106.557 € y unos ingresos de 50.232,95 €. Héctor Cuenca no tiene contraída ninguna deuda, airea un patrimonio no inmobiliario de 38.966 euros y unos ingresos de 25.862 euros. por último, Susana Gomar declara unos activos de 2.528 euros, unos ingresos de 12.961 euros y un pasivo de 23.624 €.