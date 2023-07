La concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Xàtiva, Inma Signes, fue elegida el pasado domingo como alcaldesa pedánea de Torre d’en Lloris. Signes atendió ayer a este Levante-EMV y explicó que «cuando anunciaron el proceso para elegir alcaldes pedáneos decidí dar el paso. Se da la circunstancia de que también soy concejal del PP en el Ayuntamiento, pero me habría presentado igual en caso de no serlo».

Consultada sobre su elección en un proceso que recibió fuertes críticas por parte de su partido —anunciando que iban a denunciar el procedimiento—, Signes matizo que «el PP no estaba en contra la elección de alcaldes o alcaldesas pedáneos, sino en la forma que estaba planteado todo en un principio. Solo podía votar una persona con vivienda a su nombre y eso era un fallo. Luego, lo cambiaron y ya podía votar la gente empadronada, no tenías porque ser titular de la vivienda. Yo no podría haberme presentado sin ese cambio, la vivienda en la que resido no está a mi nombre».

A su vez, la nueva alcaldesa pedánea comentó que se tomará en serio sus obligaciones: «Transmitiré todas las quejas, sugerencias o carencias que me lleguen, soy la portavoz de la pedanía. Sé que el sueldo es mínimo, aunque nadie me lo ha concretado, pero me he presentado para esto».

Cuestionada sobre las actuaciones más urgentes, explicó que Torre d’en Lloris necesita dotaciones para niños y una actuación completa en gran parte de la red de canalización de aguas. Por otra parte, Teresa Climent repite como alcaldesa pedánea de Sorio y Natividad Fernández ocupará el cargo en Annauir.