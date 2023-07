Compromís per l'Olleria ha denunciado ante la Junta Electoral de Ontinyent los ataques a la cartelería electoral de Sumar-Compromís en la localidad. "Estos días los fascistas nos han vuelto a amenazar y a arrancar nuestros carteles electorales. Ya lo hicieron a la campaña de las municipales, pero no nos acallarán. No los tenemos miedo", señalaron desde la coalición valencianista el pasado 9 de julio.

Los autores de los hechos efectuaron una pintada ofensiva con la frase "Rojos al paredón" en la propaganda electoral de Sumar-Compromís y arrancaron diversos carteles en el municipio. El 12 de julio, la Junta Electoral trató la reclamación de Compromís y acordó dar cuenta de lo sucedido al Ayuntamiento de l'Olleria "a los efectos que considere oportunos". "En una sociedad democrática no caben amenazas como esta. El Ayuntamiento de l'Olleria tiene que velar por que se respete la pluralidad ideológica y por la convivencia pacífica en l'Olleria", han manifestado desde la coalición. "El odio que mueve esta gente, alguna menor de edad, es un cáncer y hay que combatirlo con más democracia, con más civismo, y con más votos a Comprmís el 23J", remachan los valencianistas.