El colapso generalizado que se registra en todas las instalaciones de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) repartidas por la geografía valenciana también se sufre en Xàtiva. El usuario que accede a la página web para intentar pedir citar se encuentra con lo que queda del mes de julio y el mes de agosto entero copado en la capital de la Costera. Luis Juárez, director técnico de las instalaciones, atendió ayer a Levante-EMV y explicó que en breve abrirá el periodo de peticiones para septiembre: «La experiencia me dice que las citas se agotarán en un día y que vendrá mucha gente de fuera. Por nuestra planta pueden estar pasando ahora fácilmente unos 250 coches cada día de media. Primero se atiende a todos los que tienen cita y, cuando hay huecos, se da paso a los que vienen sin número», comentó.

La situación está causando que la cola se llene desde primera hora de la mañana. De hecho, algunos usuarios denunciaron que hay personas que aparcan ya sus coches de noche para ser de los primeros en ser atendidos sin cita a la mañana siguiente.

Rafa Penadés acudió ayer a las instalaciones de la ITV de Xàtiva desde la cercana población de Canals. Llegó a las siete y media de la mañana y ya había cinco o seis coches delante suyo: «Son las 12.30 horas y voy a esperar lo que haga falta, ya que ahora estoy el primero de mi cola. Llevo más de cinco horas aquí. Necesito tener la ITV del coche pasada para viajar en verano y no he encontrado cita en ningún otro lado para estos días». Varios turismos detrás se encontraba Noelia Pérez, que había llegado desde Alzira: «Yo trabajo en una empresa de alquiler y venta de coches. Necesitamos pasar la revisión. Me han mandado aquí y voy a estar esperando en la cola lo que haga falta». Aunque las tormentas y las nubes aparecieron durante la jornada de ayer en Xàtiva, el calor sigue sin dar tregua.

Falta de refuerzos

El director técnico del centro de Xàtiva también explicó que el servicio se está viendo afectado por el hecho de que hay menos trabajadores de refuerzo respecto a otros años:«Tenemos menos personal. Hay menos operarios, la gente se coge vacaciones, pueden haber bajas y el refuerzo ha sido inferior a otros años. Antes estábamos gestionados por empresas privadas y ahora por la empresa pública. Este cambio ha venido unido con el hecho de que los efectivos de refuerzo son menos este año y también han llegado algo más tarde». «También sorprende mucho que venga gente de otras zonas, ya nos venía justo dar servicio al municipio y los de alrededor y ahora vienen de otros sitios. Pueden pasar una media de entre 250 y 270 coches cada día. Normalmente atendemos a todos los que vienen con cita, pero si se puede también atendemos sin cita», explicó Juárez.

El responsable comentó que en un mes como Julio hay activos tres turnos de cinco trabajadores por día: «Intentamos reducir los tiempos muertos entre coche y coche, pero tenemos claro que es una cuestión de seguridad y debemos repasarlo todo. Siempre pasa lo mismo, Julio siempre es más fuerte. En agosto en la semana de Fira todo baja, por ejemplo. Esto es habitual cuando empiezan las vacaciones. Mucha gente lo hace todo a última hora».

El director técnico también comentó que ha crecido la demanda de talleres y casas de coches: «Lo que quieren es dar un servicio a sus clientes». Juárez también explicó que la pandemia marcó un antes y después en las ITV: «Antes todo era afluencia libre, en julio se armaban grandes colas. Con la pandemia los turnos se generalizaron, pero hay gente que llega a pedir varias citas y luego falla. Pedimos a todos que sean responsables», apostilló.