Dejadez continuada en la piscina Murta

Arrecia el calor, con sus sucesivas olas, todavía en el principio de verano en Xàtiva, una de las ciudades más calurosas de la Península Ibérica, sin una suficiente y cuidada oferta de piscinas públicas, con calidad, servicios, fácil acceso y amplio horario de apertura para sus cerca de 30.000 habitantes. Concretamente, la piscina municipal Murta, la única de las dos de las que dispone la ciudad, al margen de las de las pedanías, que se encuentra en el núcleo urbano y con la posibilidad de llegar caminando, avanza un año más en su estado de dejación continuada sin que los responsables municipales, que se llenaron la boca de propuestas para la mejora de los servicios a la ciudadanía en campaña electoral, hayan actuado, para frenar su imparable deterioro. La preparación y gestión de esta necesaria instalación pública de cara al caluroso verano ha vuelto a ser deficiente y se mantienen y agravan las carencias producidas tanto por la insuficiencia de su infraestructura y su escaso aforo como por el servicio que se presta.

Un año más, sin que se haya hecho prácticamente nada por tratar de solucionar problemas ya enquistados a los que se suman nuevos inconvenientes. Sin casi zonas de sombra, pocas sillas y sombrillas, éstas deterioradas y con peligrosas bases de hierro al sol, hamacas rotas por el uso en sus soportes, largos tiempos de espera, desconchados en toda la pintura del recinto y hasta ha desaparecido el práctico reloj que servía de referencia a los bañistas. El jacuzzi sigue abandonado y acotado y la instalación de los toboganes deteriorada a pasos agigantados, con los tubos que raspan, las redes de protección envejecidas y una corchera de separación rota que ponen los propios bañistas. Al ponerlos en marcha, la piscina pierde aproximadamente la mitad de su pequeña capacidad máxima produciéndose situaciones de saturación de difícil control por un reducido servicio externo contratado de socorristas y que facilita episodios inadmisibles como la reciente presencia de heces humanas que obligó al cierre de la piscina en un día de los más calurosos. Entre semana, la situación de sobrecarga por la actividad de escuelas de verano, con demasiados comportamientos inadecuados sin control de sus monitores, la piscina se enturbia hasta términos inadmisibles sanitariamente.

Lamentablemente para la ciudad esta situación no ha sido siempre así, en los años 70 del siglo XX, Xàtiva, con bastante más peso específico que el de su triste decadencia actual, tenía dos magníficas y grandes piscinas públicas que no ha sabido conservar y adecuar -ahora que es tal vez más necesario-, en la trama urbana de la ciudad sin que fuera imprescindible acceder a ellas en vehículo y contando con unas instalaciones y servicios de calidad, con notable afluencia de bañistas durante todo el verano. Un antiguo socorrista de la piscina olímpica Murta miraba con pena la instalación desde el tobogán y contaba lo que fue aquella piscina —la mejor de la provincia— y reflexionaba sobre la situación en que ha quedado: «Aquí llegamos a trabajar quince personas en tres buenas piscinas hoy enterradas» contaba.

El concejal responsable prometió hace ya cuatro años, a pie de piscina, hablando con los usuarios, una mejora importante para «adaptarla a las necesidades reales de baño». Ha pasado el tiempo y todo sigue igual o peor para una ciudadanía que tiene que seguir sufriendo la dinámica de una gestión municipal de la piscina Murta que ya hace bastantes años olvidó que muchos y muchas setabenses, no disponen ni de piscina en chalet propio, ni de la posibilidad de conducir hasta otras piscinas fuera de las calles de Xàtiva, así como un servicio público con deficiencias y carencias que no responden adecuadamente a la demanda, probablemente porque los responsables que deciden sobre el servicio no son usuarios del mismo y, así, es muy complicado empatizar y dar una adecuada solución al problema. ¿De verdad, el nuevo equipo de gobierno municipal va a seguir sin hacer nada por la piscina municipal Murta en una ciudad como Xàtiva?