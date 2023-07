El monumento se llama «L’angle trencat pel moviment» y evoca la silueta de un jugador de pilota en plena acción junto a su reflejo, sobre una plancha de hierro de seis metros de altura. En abril, la escultura concebida por Manuel Boix hace 33 años salió del taller en el que permanecía desmontada para instalarse en la plaza de la Seu de Xàtiva, en el marco de la macroexposición antológica «La llum de l’art», que desde hace casi cuatro meses ilumina los principales espacios expositivos de la ciudad.

La pieza, incluida en la serie «El punt en moviment», apura sus últimos días en su actual emplazamiento. Aunque la muestra retrospectiva termina el 30 de agosto, la familia del artista ha decidido cederla al Ayuntamiento de Xàtiva para que se quede temporalmente en la ciudad. El consistorio ya ha encontrado una ubicación idónea para ella después de valorar distintos enclaves vinculados a la historia de la pilota en Xàtiva: el monumento se trasladará a la plaça del Trinquet, que marca el límite entre el casco urbano y la subida al castillo.

Aunque también se estudió su colocación en el camí de la Bola —cuyo nombre recuerda a las partidas de pilota que se celebraban en la calle— finalmente se ha optado por la citada plaza no solo porque sus dimensiones lo posibilitan y facilitan el montaje, sino también por la cercanía del lugar con «l’Arc Daurat», la popular escultura de Boix mimetizada con el paisaje del mirador del Bellveret, que pertenece a la misma colección de obras dedicadas a la pilota y que se ha convertido en un símbolo para Xàtiva. Además, su ubicación en el entorno de la Costa del Castell ofrecerá visibilidad a la pieza como atractivo turístico.

La familia Boix también quiere ceder los moldes originales de la popular escultura del Bellveret, ligada a la pilota

«L’angle trencat pel moviment» viajó en 1992 por las grandes ciudades de España dentro de la exitosa gira de «El punt en moviment» —comenzó exponiéndose en el Teatre de Sagunt, para luego pasar por Barcelona, Madrid o Sevilla— si bien Xàtiva es el sitio en el que más veces se ha mostrado al público, puesto que ya se exhibió en la Albereda en aquella misma «tourné».

Aunque el comisariado de «La llum de l’art», Martí Domínguez, no recordaba su existencia cuando se puso a recopilar obras para organizar la exposición de este año en Xàtiva, la hija de Manuel Boix, la restauradora Anna Boix, sugirió la posibilidad de que retornara a la ciudad. «En un principio tuvimos dudas porque no sabíamos si iban a poder montarla, ya que había estado muchos años desmontada, pero decidimos que merecía la pena intentarlo y al final no hubo problemas y estaba perfectamente conservada: fue fácil, parecía que tenía ganas de ser montada», explica Boix.

«L’angle...» es la pieza más monumental de la retrospectiva y fue una sorpresa desde el principio. «Todo el mundo quedó satisfecho y pensamos que sería una lástima que se guardara y volviera al taller, que no se pudiera seguir disfrutando. Por eso hablé con el alcalde y en una conversación informal surgió la idea de la cesión temporal», incide la hija del artista.

Los moldes de «l’Arc Daurat»

Pero la voluntad de la familia Boix de ensanchar sus lazos con Xàtiva va más allá, puesto que también se ha propuesto ceder los moldes originales de la escultura de las manos del pilotari del Bellveret. «Siempre me he resistido a que se dejaran perder y sería bonito para entender el proceso de montaje de la pieza», apunta Anna. Los moldes primero se tienen que restaurar y montar porque se encontraban fragmentados. El consistorio los conservaría y podría ponerlos en relación con la escultura del Arc Daurat, de propiedad municipal. «Es una escultura que la gente quiere mucho, tiene un reconocimiento social y de esta manera se le puede dar continuidad a eso, proporcionar un contexto. La familia está muy contenta», incide Boix. Ambas piezas evocan el peso histórico de la pilota en Xàtiva, que llegó a tener tres trinquets.

De momento, el monumento del pilotari se trasladará momentáneamente de la plaça de la Seu durante la Fira antes de llevarlo a su lugar definitivo. No es el único montaje de «La llum de l’art» que va a quedarse en Xàtiva. la semana pasada se anunció que «El laberinto» podrá admirarse en el Museo de l’Almodí por tiempo indefinido después de que el ayuntamiento haya llegado a un acuerdo con el IVAM, titular de la obra. Estas dos esculturas de Boix se sumarán a otras que se ha ido incorporando al patrimonio municipal de Xàtiva en los últimos años, de artistas como Andreu Alfaro, Miquel Mollà, Joan Olivares, Armengol o los monumentos de recuerdo a las víctimas del holocausto (Alfred Moral) y el franquismo (Inma Abarca).