Un fallo en la transmisión de los votos de las elecciones generales ha desembocado en una situación rocambolesca en la localidad de Llutxent (la Vall d'Albaida), un feudo de la izquierda donde gobierna con mayoría absoluta una coalición formada el PSPV y Esquerra Unida .

Aparentemente, según la información que proporcionan todas las plataformas de resultados electorales, incluida la oficial del Ministerio del Interior, el partido radical de ideología marxista Frente Obrero ha conseguido 135 votos en este municipio de 2.318 habitantes, el equivalente a un 9,6% del total de los sufragios contabilizados en Llutxent. Un dato que llama la atención teniendo en cuenta que la formación que se dedica a escrachear a Podemos apenas ha sacado 46.000 sufragios en toda España. En realidad, según el escrutinio que se practicó el domingo y se comunicó a las autoridad judicial, solo 4 vecinos de la localidad votaron a Frente Obrero.

"Los datos que se han publicado son totalmente erróneos. No sabemos lo que ha podido pasar, porque las actas que se enviaron a la Junta Electoral son correctas", asegura la alcaldesa de Llutxent

Los resultados, además, otorgan a otro partido ultra minoritario, Falange Española de las Jons, un 5,61% de los votos contabilizados en la misma población, es decir, un total 79 papeletas. En todo el país, la organización de extrema derecha solo ha rascado 5.000 apoyos en este 23J. En Llutxent, en realidad Falange no sacó ni un solo voto.

De momento, el Ayuntamiento de Llutxent ha presentado, a través del secretario municipal, una reclamación ante la Junta Electoral de Zona para que se corrijan los resultados. En la población están a la espera de una resolución. "Los datos que se han publicado son totalmente erróneos. No sabemos lo que ha podido pasar, porque las actas que se enviaron a la Junta Electoral son correctas. Puede haberse producido algún problema a la hora de transcribir los números", explica la alcaldesa de Llutxent, Xaro Boscà. "Nos enteramos de los fallos porque la gente ha empezado a preguntarnos qué había pasado. Y hemos comprobado que los resultados están mal en todas las páginas con información electoral", ahonda.

La impugnación del recuento fue presentada por el consistorio de Llutxent este martes.

Gana el bloque de la derecha

Los resultados provisionales que pueden consultarse en la web del ministerio tampoco arrojan el escrutinio correcto en lo referente a los apoyos obtenidos por los principales partidos nacionales en la localidad. Según el recuento que se hizo el domingo, el PP logró 491 vots en Llutxent y no 357, como consta en la plataforma virtual. El PSOE, por su parte, cosechó 445 sufragios y se le atribuyen 151 menos (un total de 294), mientras que Vox consiguió 234 votos y no 232, como figura oficialmente. Compromís Sumar obtuvo 222 apoyos y no 145, mientras que Pacma, que recibió 5 votos, aparece con 4 en la página del Ministerio.

Pese a que gobierna la izquierda en el ayuntamiento, la suma del bloque de derechas (PP y Vox) se impuso en las elecciones en Llutxent, con un total de 725 votos por los 667 del bloque de izquierdas (PSOE-Compromís Sumar)